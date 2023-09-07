Veli Ağbaba: "Ak Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı'nın Eşini Hülle Yoluyla Memur Yapması Hem Vicdansızlık Hem de Utanmazlıktır.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, daha önce gri pasaport skandalı ile gündeme gelen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşini "hülle yoluyla” istisnai kadroya atanmasını sağlayarak devlet memuru yaptığını iddia etti. Ağbaba, “Milyonlarca genç KPSS’ye girip memur olma hayali kurarken, KPSS birincileri mülakatlarda elenirken, ataması yapılmadığı için insanlar intihar ederken, üniversite mezunları Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlikçi olmaya bile razıyken, AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın eşini hülle yoluyla memur yapması hem vicdansızlık hem de utanmazlıktır. Malatyalılar depremin çilesini çekerken, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek beklerken, başkan Çınar karısını memur yapmakla uğraşıyormuş. Yeşilyurt Belediye Başkanı'nda biraz utanma duygusu varsa derhal istifa eder” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, daha önce gri pasaport skandalı ile gündeme gelen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşini "hülle yoluyla" istisnai kadroya atanmasını sağlayarak devlet memuru yaptığını iddia etti. Ağbaba, "Milyonlarca genç KPSS'ye girip memur olma hayali kurarken, KPSS birincileri mülakatlarda elenirken, ataması yapılmadığı için insanlar intihar ederken, üniversite mezunları Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlikçi olmaya bile razıyken, AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı'nın eşini hülle yoluyla memur yapması hem vicdansızlık hem de utanmazlıktır. Malatyalılar depremin çilesini çekerken, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek beklerken, başkan Çınar karısını memur yapmakla uğraşıyormuş. Yeşilyurt Belediye Başkanı'nda biraz utanma duygusu varsa derhal istifa eder" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşinin istisnai kadroya atanarak "hülle" yoluyla devlet memuru yapıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çınar'ın eşinin KPSS'ye girmeden Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne işe yerleştirildiği, Aksaray'a hiç gitmeden mesaide görüldüğü, bir süre sonra memur kadrosunu aldığı, 23 Ağustos 2023 tarihli Bakanlık onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosuna naklen atandığı, 31 Ağustos 2023 tarihinde Aksaray Valiliği'nden ilişiğini keserek Malatya Valiliği'nde göreve başladığı belirtiliyor.

"YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI'NDA BİRAZ UTANMA DUYGUSU VARSA DERHAL İSTİFA EDER"

Milyonlarca genç KPSS'ye girip memur olma hayali kurarken, KPSS birincileri mülakatlarda elenirken, ataması yapılmadığı için insanlar intihar ederken, üniversite mezunları Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlikçi olmaya bile razıyken AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanının eşini hülle yoluyla memur yapması hem vicdansızlık hem de utanmazlıktır. Malatyalılar depremin çilesini çekerken, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek beklerken, başkan Çınar karısını memur yapmakla uğraşıyormuş. Yeşilyurt Belediye Başkanı'nda biraz utanma duygusu varsa derhal istifa eder.

"BUNUN ADI TALAN DÜZENİ"

Bunun adı talan düzeni. Bal tutanın parmağını yaladığı düzen. Eşine, dostuna, çocuklarına kamunun tüm kaynaklarının peşkeş çekildiği dönem. Ar damarı çatlamış insanların düzeni. Mehmet Çınar'ın eşi AK Parti Genel Merkezi'nden habersiz bu işi yapabilir mi? Çınar'a kadro veren, belki de hiç yüzünü görmediği halde her ay maaş almasına ses çıkarmayan Aksaray Valisi, yukarıdan, emir almadan bu işlemi yapabilir mi? Yapılan usulsüzlük AK Parti için sıradan, normal ve doğal olaylardan biri. Nasıl ki tüm dünyaya Malatya ismini kara bir leke olarak duyuran gri pasaport skandalını görmezden geldikleri gibi bu skandalın da üstünü kapatmaya çalışacaklar. Her kim ki hak yiyerek, torpille hak etmediği bir yerlere getiriliyorsa haram zıkkım olsun. Bu yaşananları Malatya halkının vicdanına havale ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi'nin dillere destan skandallarında olduğu gibi bu konunun da peşini bırakmayacağız."

Ağbaba konuya ilişkin yaptığı videolu açıklamada ise şunları söyledi:

Daha önce gri pasaport olayıyla, insan kaçakçılığıyla sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündemine gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir uygulama tuzun koktuğunu gösteriyor. İnsanlar depremde mağdur olmuşken, insanlar hala konteyner bulamazken ve Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu Topsöğüt'teki konutlar ağır hasarlı durumdayken beyefendi bunları bırakmış, insanların dertleriyle ilgilenmeyi bırakmış eşine istisnai kadrodan memurlukla uğraşmış. Maalesef artık utanmanın kalmadığı bir dönemle karşı karşıyayız. Malatya'da binlerce insan işsiz, İŞKUR'un önünde sıra bekliyor ama bu beyefendi kendi makamını kullanarak AK Partili siyasetçi olmanın avantajını kullanarak eşini istisnai kadrodan memur yapmış. Bunu tüm Malatya'nın vicdanına havale ediyorum. Maalesef kenti yönetenler yaptıkları uygulamalarla Malatya'yı rezil etmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin gündemine Malatya'nın yaşamış olduğu o büyük yıkım, deprem gündeme gelmiyor. Ama bizim utanmaz yöneticilerin yapmış olduğu uygulamalar Türkiye'nin gündemine geliyor. Umuyorum ki sevgili Malatyayılar bu kepazelikleri görürler ve fakir fukara için değil sadece kendileri için çalışan siyasetçileri Malatya'nın başından biran önce gönderirler. Halkı düşünen bir siyaset anlayışı umarım Malatya'da hakim olur"