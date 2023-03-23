Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı

Adıyaman koordinasyon Valiliği görevine geldi ilk andan itibaren şehrin enkaz görünümünden hızla kurtulması için hızlı bir enkaz kaldırma çalışması başlatan Vali Çiçek, bir yandan da şehir hayatının normale dönmesi için kurulan konteyner çarşılarla esnafların ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun şekilde çalışırken çocukların ricasını da kırmadı.

Ziyaret ettiği konteyner kentlerde vatandaşların durumlarıyla birebir ilgilenip ihtiyaçlarını öğrenmek ve olası sorunlarını çözmek sık sık Adıyaman'lı depremzedelerle bir araya gelen Vali Çiçek'e son konteyner kent ziyaretinde miniklerden ilginç bir istek geldi!

-Vali amca sen de bizimle oynar mısın?

Çocuklardan gelen bu sevimli soruya olumlu yanıt veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oluşturulan oyun sahasında eğlenen çocukların neşelerine ortak oldu. Çocuklarla yağ satarım-bal satarım, mendil kapmaca ve futbol oynandıktan sonra Vali Gökmen Çiçek duygularını şöyle ifade etti.

" Adıyaman'da durmaksızın devam eden çalışma tempomuzun arasında bizleri oyunlarına davet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Onların neşelerine ortak olarak bizler de tazelendik! İnşallah onların yüzleri gülmeye bizler de Adıyaman için dinlenmeden ve yorulmadan çalışmaya devam edebileceğiz! Onları mutlu ve gülümseyen yüzlerini gördüğümüzde ne için uğraştığımızı ve çalışmaya devam ettiğimizi daha iyi anlıyoruz."