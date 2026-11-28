Uygur kökenli Fransız aktivist yazar Guzelya Marisova, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen söyleşi ve imza programında eserlerini ve yazarlık yolculuğunu okurlarla paylaştı.

Marisova'nın "Çalınan Yurtların Hikayesi", "Doppaland" ve Razzan Alagraa ile kaleme aldığı "Nil'in Kızı" adlı kitapları, Taksim Kitabevi Yayınlarının ilk yayınları olarak Türkçe basıldı.

Çocuklara farklı coğrafyalarda yaşayan halkların kültürlerinin, karşılaştıkları zorlukların ve umutlarının anlatılmasının amaçlandığı eserler, Filistin, Sudan ve Doğu Türkistan'daki insan hikayelerini çocukların yaş ve algı düzeylerine uygun bir anlatımla ele alıyor.

"Çalınan Yurtların Hikayesi" Filistinli çocukların evlerinden ve yurtlarından koparılmasını aidiyet ve yurt kavramları üzerinden aktarırken, "Doppaland" çocukları Uygur kültürünün simgelerinden doppa başlığı odağında kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Marisova ve Razzan Alagraa'nın kaleme aldığı "Nil'in Kızı" ise savaş nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Sudanlı ailelerin hikayesini dayanışma ve umut temalarıyla işliyor.

Marisova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk kitapları yazmaya anne olduktan sonra başladığını ve kendi çocuğuna Uygurların hikayesini anlatma isteğinin zamanla farklı toplulukların yaşadıklarını duyurma çabasına dönüştüğünü söyledi.

Anne olmasının yazarlık yolculuğunda belirleyici olduğunu dile getiren Marisova, "Zamanla yazarlığım bir misyona dönüştü. Filistin, Sudan ve baskı altındaki diğer dışlanmış topluluklar için bir şeyler yapmak istedim. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, dünyada neler olup bittiğinin farkında olan çocuklar yetiştirmek. Böylece inşallah gelecekte bugün karşılaştığımız sorunları çözebilirler." dedi.

"İlham veren olaylardan biri 'Çalınmış Toprakların Hikayesi' olarak adlandırılan meseleydi"

Marisova, Filistin üzerine kaleme aldığı ilk kitabının ortaya çıkış sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Yayımladığım ilk kitap Filistin hakkındaydı. Bu kitabı yazmama ilham veren olaylardan biri 'Çalınmış Toprakların Hikayesi' olarak adlandırılan meseleydi. Bu ifade bana çok anlamlı geldi. Ancak çocuklara 'çalınmış topraklar' derseniz, bunu tam olarak kavrayamayabilirler. Peki, toprak ne anlama gelir? Toprak, ev demektir. İlk kitabım olan 'Çalınan Yurtların Hikayesi' böyle ortaya çıktı. Çocuklar için kişisel olarak bağ kurabilecekleri bir durumu anlamak çok daha kolaydır. Ev ise herkes için aynı şeyi ifade eder."

Filistin'i konu alan eserin Uygur ve Sudanlı okuyucular tarafından da kendi yaşadıklarıyla ilişkilendirildiğini belirten Guzelya Marisova, "Uygurlar kitabı okuduklarında Filistin hakkında olmasına rağmen kendi hikayelerini, yani Doğu Türkistan'ı gördüler. Sudanlılar ise kendi durumlarını, yani Sudan'ı hissettiler. Ne yazık ki sistematik soykırım ve baskı her yerde bu şekilde işliyor. Özünde aynı şey, sadece farklı insanların başına geliyor." dedi.

Marisova, kitaplarında çocuklara vermek istediği mesajın yalnızca dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarıyla sınırlı olmadığını, çocukların kendi kimliklerini tanımaları ve farklılıklara saygı duymaları gerektiğini ifade etti.

"Bizi birbirimize bağlayan zengin bir tarihimiz olduğuna inanıyorum"

Batılılaşma, ırkçılık, renk ayrımcılığı ve sistematik ayrımcılık gibi etkenlerin insanlarda kendi kimliklerini değiştirme ihtiyacı doğurabildiğini belirten Marisova, çocukların kendi kültürlerini ve kökenlerini tanıyarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Uygur yazar, kitaplarında etnik köken, kültür ve çeşitlilik konularını ele aldığını, aynı zamanda çocukların hem kendi kimliklerini tanımalarını hem de başkalarının kültürlerine ilgi duymalarını amaçladığını dile getirdi.

Çocukların inançları ve kimlikleriyle barışık, bu konuda öz güven sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediğini belirten Marisova, farklı kültür ve topluluklara karşı anlayışlı ve şefkatli yaklaşabilen, açık fikirli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Guzelya Marisova, kitaplarının Türkçeye çevrilmesinin ve Türkiye'deki okurlara ulaşmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını, Türkiye ile Uygurlar arasında ortak kültürel ve tarihsel bağlar bulunduğunu söyledi.

Türkiye'ye geldiğinde kendisini bu ülkenin kültürüne yakın hissettiğini belirten Marisova, şunları kaydetti:

"Benim için Türkiye bir nevi ev gibi. Buraya her geldiğimde hem Türklerle hem de Uygurlarla karşılaşıyorum, kültürü anlayabiliyorum. Benim gibi insanların ortaya koyduğum eserleri kendi dillerinde okuyabilmeleri benim için çok anlamlı. Çünkü aramızda derin bir bağ olduğuna, Türk olmaktan gelen köklü bir ata bağımız bulunduğuna ve bizi birbirimize bağlayan zengin bir tarihimiz olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA