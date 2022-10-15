Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Babasına son kez dokunan da var evladı için feryat eden de

Dün akşam Bartın'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 vatandaşımızın cenazeleri defnedilmeye başlandı. Şehitlerden birisinin kızının son defa babasının tabutuna dokunması, diğer bir şehidin annesinin tabut başında feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Hayatını kaybedenlerden Aziz Köse'nin ise 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Dün akşam Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 11 madencinin ise tedavileri hastanede sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakan bölgeye giderek incelemelerde bulunurken bir yandan da yaşamını yitiren madencilerimiz toprağa veriliyor.

BABASININ TABUTUNA SON DEFA DOKUNDU

41 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine getirildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine başsağlığı diledi. Merhum Ayvaz'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu. Öte yandan Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

ANNESİNİN FERYATLARI YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

Patlamada hayatını kaybedenlerden Yasin Çelik için de Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelik'in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, anne Habibe Çelik'in "Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum" feryadı yürekleri dağladı. Çelik'in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

AİLE BİREYLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu (23) için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı. Berkay Pınaroğlu'nun babası Nazif Pınaroğlu, cenazede gözyaşı döktü. Muratbey köyünde toprağa verilen Berkay Pınaroğlu'nun, 2019'daki işçi alımı ile TTK'da çalışmaya başladığı öğrenildi.

ARKADAŞININ YERİNE MESAİYE GİTMİŞ

Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan'ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe girdiği öğrenildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara'nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

15 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi. Köse'nin cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü. Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Köse'nin amcası Necati Köse, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.