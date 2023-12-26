Türkiye'de Yeni Yılın İlk Ayında Öne Çıkan Gelişmeler

Türkiye'de yeni yılın ilk ayında, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin öne çekilmesi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 OCAK

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.

3 OCAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda, Ocak 2023 için memur ve emeklilerin maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, bir gün sonra yapılan partisinin grup toplantısında, maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini duyurdu. Artış, ilgili düzenlemenin 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

4 OCAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası"nı açıkladı. Kurum, kampanyayla ilk etapta 100 bin aileyi çok kısa sürede ev sahibi yapmayı hedeflediklerini belirtti, kampanyanın başvuruları 16 Ocak'ta alınmaya başlandı.

5 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin tarihini mevsim şartlarını dikkate alarak öne çekebileceklerini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

6 OCAK

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, terör örgütü MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

9 OCAK

Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen törenle 6 yeni nesil Fırtına obüsü TSK'ya teslim edildi.

10 OCAK

Kovid-19 salgınının ardından Mart 2020'de uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini 8 Ocak'ta kaldıran Çin'e İstanbul'dan ilk tarifeli sefer yapıldı. Çin hava yolu şirketi China Southern Airlines, 240 yolcusuyla Guangzhou kentine uçtu. Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş dolayısıyla tören düzenlendi.

11 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizleyerek emniyetli hale getirdikleri bölgelere şimdiye kadar Türkiye'den yaklaşık 550 bin sığınmacının geri döndüğünü açıkladı.

Katıldığı PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

12 OCAK

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında vefat etti.

15 OCAK

Ankara'da 10 Kasım 2022'de Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı, Türk polisinin çalışmasıyla Afganistan'da yakalandı. Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferinde anlaşmazlık nedeniyle işlendiği belirlendi.

16 OCAK

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan 142 metre uzunluğundaki Palau Bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Boğaz'da askıya alınan çift yönlü geçiş trafiği, akşam saatlerinde yeniden açıldı.

21 OCAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'teki terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin eylemleri ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara işaret ederek, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyareti iptal ettiklerini bildirdi.

23 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü en uygun tarih olarak gördüklerini açıkladı.

26 OCAK

YSK'de görev süresi dolan Başkan Muharrem Akkaya'nın yerine, üye Ahmet Yener başkan seçildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti.

29 OCAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılacak Liderler Buluşması'nda kararlaştırılacağını açıkladı.

31 OCAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.