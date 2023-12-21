Türk Sanatçılar Gazze İçin Konser Düzenledi

Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Bende Oradayım' konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthı, Alim Kasımov, Azerin Fahir Atakoğlu, Audrey Woznıak, Okan Bayülgen, Murat Kekilli, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Elif Buse Doğan, Orhan Hakalmaz, Ali Mahsuni, Aykut Aslan, Oktay Üst, Berk Can Aslan, İbrahim Sadri ve Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ev CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün yaptığı gecede elde edilen gelir Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek. Geceye İstanbul Valisi Davut Gül ve Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'da katıldı.

"ŞÖHRETİNİ KENDİ KAZANAN HİÇKİMSE BU ZULME SESSİZ KALMAZ"

Geceyle ilgili düşüncelerini paylaşan Murat Kekilli, "Burada neden var? Sorusundan önce, Neden yoklar? Sorusunu tartışmamız gerekiyor. Bu insani bir sorumluluk. Herkesin bu sorumluluğu üzerine alması gerekiyordu. Şöhretini kendi kazanan hiç kimse bu zulme sessiz kalmaz. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlarımızın içindeki haykırışları tuttuklarını düşünüyorum. Dünyada bir dram yaşanıyor. Orada bebekler katledilirken sizin daha fazla susmayacağınıza inanıyorum. Oradaki kardeşlerimize el atalım. Bu insani vazifemiz. Bu yükü kendi başlarına taşıyamazlar. Bütün dünyanın merhametine ihtiyaçları var. Lütfen sessiz kalmayalım" dedi.

"BU ZULMÜ GÖRMEMEK SUÇA ORTAK OLMAKTIR"

Elif Buse Doğan ise, "Bugün burada hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımızla birlikte sesimizin daha fazla yükseleceğine inanıyorum. Biz Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle de dile getiriyoruz. Bugün yaptığımız işle de, onların yanında olacağımız için mutluyum. Hiçbir toprak parçası insan canından daha kıymetli değil. Masum bebekler ve sivil halk katledilirken canımızın yanmaması mümkün değil. Bunu görmemek de suça ortak olmaktır. Dilerim ki, en yakın zamanda biter, 2024'te savaşa dair bir şey duymayız" ifadelerini kullandı.