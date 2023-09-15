Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Rahmi Er Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı. Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi fakültelerin; Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne Yükseköğretim Kurulu üyeliği yapan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yapan Prof. Dr. Rahmi Er getirildi.

BERKAY VAROL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı. Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi fakültelerin; Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne Yükseköğretim Kurulu üyeliği yapan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yapan Prof. Dr. Rahmi Er getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'ne rektör atama kararları Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Buna göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Levent Kandiller getirildi.

Hava Ulaştırma Fakültesi, İşletme Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İngilizce Hazırlık'tan oluşan; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümlerin olduğu Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rahmi Er'in atanması dikkat çekti.

Prof. Dr. Er, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Er, Ankara Üniversitesi'nde Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında doktorasını tamamladı. 1991 yılında doçentlik unvanı alan Er, 1997 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Er, Suudi Arabistan'daki Kral Suud Üniversitesi'nde doktora araştırması yaptı. Ayrıca 1 yıl boyunca Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Er, 2015 yılında Yükseköğretim Kurumu Üyeliğine, 2016 yılında da Yükseköğretim Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği'ne geldi.

İstanbul'daki Altınbaş Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Çağrı Erhan, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Erhan, 1996 yılında yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Erhan; 2000 yılında da, "Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını aldı.

Ankara'daki Atılım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz atandı. Eryılmaz, Ankara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamasının ardından 2006 yılında Manitoba Üniversitesi'nde (Kanada) ve Durham Üniversitesi'nde (İngiltere) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eryılmaz, 2011-2014 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu atandı. Hatipoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun oldu. Hatipoğlu; Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları (İngilizce.) "London School of Economics (LSE)'te Russian and Post-Soviet Studies" alanında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları (İngilizce) alanında doktora yaptı. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Hatipoğlu, 2007'de Uluslararası İlişkiler doçenti, 2014'de profesör oldu. Prof. Dr. Hatipoğlu, European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere uluslararası kuruluşta da araştırmacı olarak görev yaptı. Hatipoğlu, bir dönem de İstanbul'daki Nişantaşı Üniversitesi'nde rektörlük görevinde bulundu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe atandı. Yüksektepe, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını 2005 yılında; İşletme Yönetimi ile Endüstri Mühendisliği alanında da 2009 yılında doktora derecesini Koç Üniversitesi'nde tamamladı. 2003 ile 2009 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2016 ile 2018 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2018 ile 2022 yılları arasında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Yüksektepe, 2020 yılında profesör unvanını aldı. Yüksektepe, Kasım 2021'den itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevinde bulundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Erdoğan'ın imzasıyla atandı. Özcoşar, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Özcoşar, 2000 yılında lisansının tamamladığı Dicle Üniversitesi'nde yüksek lisansını bitirdi. 2000 yılında Dicle Üniversitesi'nde göreve başlayan Özcoşar, 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "19. Yüzyılda Mardin Süryanileri" adlı teziyle doktor unvanı aldı. 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör oldu. Özcoşar, 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör yardımcılığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Levent Kandiller, 1986 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü.) Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kandiller, 1989 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve 1994 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. Rutgers Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak 1995-1997 yıllarında başladığı akademik görevine, O.D.T.Ü.de 1997 yılında Yardımcı Doçent ve 1999 yılında doçent unvanı aldı. 2007 yılında Çankaya Üniversitesi'nde profesörlüğe ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 2015-2023 yılları arasında rektör yardımcılığı görevini üstlendi.