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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'daki Batum Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, karşılaşma öncesinde ve sırasında tribünlerde yaşanan olaylar maça damga vurdu.

DEMİR TELLER ARASINA SIKIŞTIRDILAR

Siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümde gerginlik yaşanırken, güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin görüntüler gündem oldu. Ortaya çıkan yeni görüntülerde polis ekiplerinin Beşiktaş taraftarlarını tribündeki bariyer ve demir teller arasında sıkıştırdığı anlar yer aldı. Tribünlerdeki diğer taraftarların tepki gösterdiği olaylar sırasında gerginliğin arttığı gözlendi.

YARALANAN BİR TARAFTAR VAR

Çıkan olaylarda yaralanan bir taraftarın ambulansla hastaneye götürüldüğü görüldü. Ayrıca biber gazı ve coplu müdahale sonrası fenalaşan taraftarlar da oldu.

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