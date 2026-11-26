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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk etti.

POLİS MÜDAHALESİ SONRASI MAÇ DURDU

Maçın oynandığı sırada Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu ve karşılaşma 25. dakikada durdu. Beşiktaşlı tribünlerin polisin müdahalesine karşılık vermesiyle gergin anlar yaşandı.

HAKEM VE RAKİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaşlı oyuncular, bu dakikalarda tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Karşılaşmanın hakemleri de rakip takımla birlikte soyunma odasına gitti.

YARALANAN BİR TARAFTAR VAR

Çıkan olaylarda yaralanan bir taraftarın ambulansa götürüldüğü görüldü. Ayrıca biber gazı ve coplu müdahale sonrası fenalaşan taraftarlar da oldu.

STADYUMDA ANONSLAR ÜST ÜSTE

Güvenlik güçlerinden uzaklaşan Beşiktaş taraftarı bu anlarda "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık." tezahüratı yaptı. Stadyumda sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın." ve Takımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen." şeklinde anonslar yapıldı.

★ Okurların en beğendiği yorum Fırat Çiçek: Bizim devlet Gürcistan a gücünü göstermeli. İsrail in köpekliğini yapanlara köpek muamelesi edilmeli.. Tüm yorumlar (20)

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