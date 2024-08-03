Türkiye'de Hamas liderine suikast ve İsrail'in saldırıları protesto edildi

Trabzon, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Furkan Çelik, Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadığını söyledi.

Çelik, insanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile olmadığını belirterek, "Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." dedi.

Mazlumların, ABD'nin verdiği silahlarla havadan, karadan ve denizden bombalandığını dile getiren Çelik şöyle devam etti:

"Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye, soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, soykırıma yükselen itiraz seslerini kısıyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı, programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar."

Çelik, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin de "Siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim bir suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, Heniyye'nin özgeçmişinin okunması ve duanın ardından dağıldı.

Ordu

Ordu'da da Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ordu Filistin Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi önünde toplandı.

İsrail aleyhine slogan atan ve Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan gruptakiler, Köprübaşı mevkisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ömer Faruk Yücedağ, Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Yücedağ, İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Gazze'de yaşanan soykırımın bir an önce durdurulması, derhal ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Yücedağ, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımın önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Bayburt

Bayburt'taki protesto yürüyüşü ise Dörtyol mevkisinden başladı.

Filistin'le Dayanışma Platformunca organize edilen yürüyüşe katılan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda grup adına açıklama yapan Kenan Turan, İsrail'in 40 bin Filistinliyi alçakça katlettiğini ve 100 binin üzerinde kişiyi de yaraladığını söyledi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Müftüsü Bayram Danacı, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hasanbey Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhine slogan atarak Fatih Parkı'na kadar yürüdü.

Ergin Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, küresel zalimlerin bir araya gelerek Gazze'de planlı ve programlı bir soykırım uygulandığını belirtti.

İsrail'in öldürdükçe alkışlandığını, daha çok insanın öldürülmesi için teşvik edildiğini ileri süren Aslan, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanı'mızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceğini sanıyor, halt ediyor."

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı protesto, duanın ardından tamamlandı.