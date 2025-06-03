Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte etkili yağışın ardından kayıp olduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.

Yağış nedeniyle Pazarkapı Mahallesi'ndeki otoparkta zarar gören araçlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde evini su basan Lütfiye Sivri, AA muhabirine, köpeğini beslemek için bahçeye indiğini belirterek, "Köpeğim neredeyse boğulacaktı, tavuklarım suyun içinde kaldı. Evimin altını su bastı. Domates, patlıcan, bahçemde hiçbir şeyim kalmadı ama ölüm olmasın. Çok büyük zayiatımız var." dedi.

"83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin dört bir yanında yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.

Aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi Başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor."

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan heyelan ve su taşkınlarının yaşandığı noktalarda özellikle trafo ve direklerin bulunduğu yerlerde elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.

"44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi"

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, heyelan sonucu istinat duvarlarının yıkıldığı, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kaya, Trabzon'un bugün sel ve heyelana maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok ciddi bir afet oluştu. Saat 04.00'ten itibaren çok şiddetli yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde su taşkınları, heyelanlar ve çökmeler oluştu. Çamoba Mahallemizde menfezin yetersizliği nedeniyle suları taşıyamadığı için yol yarıldı. Ekiplerimiz burada suların binaya ve binanın dışında bulunan hayvanlara zarar vermemesi adına gerekli çalışmayı yaptılar."

Kaya, ihbarlara da dikkati çekerek, "44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi. Başta Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere bütün kadrolarımızla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Yağış sele sebep oldu

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Trabzon Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğünde ilgili kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, özellikle Ortahisar ilçesinde saat 03.00'ten beri yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış, saat 10.00 civarına kadar normal şekilde seyrederken, 10.00'dan itibaren önce metrekareye 50,15 kilogram olarak düştü, daha sonra saat 11.00-12.00 arasında metrekare başına 63 kilograma kadar yükseldi. Diğer ilçelerimizde de var ama onlar 27-28 kilograma kadar çıktı, oralar normal." diye konuştu.

Yağış çok kısa sürede ve belirli bir alanda olunca sele sebebiyet verdiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seller sadece Beşirli ve Moloz tarafında 1,5 kilometrelik eski yol dediğimiz, Sahil Yolu'na paralel, daha önceden kullandığımız yoldaki alanda birikmeye sebebiyet verdi ve buradaki bazı iş yerlerimiz hasar gördü. Sadece oradaki iş yerleri değil, Öğretmenevimize küçük bir sel geldi, Tevfik Serdar, Cudibey, Bahçecik İmam Hatip Okullarında da aynı şekilde bodrumlarına su doldu, fakat bunlar itfaiyemiz tarafından vidanjörlerle çekildi. Fatih Hastanemiz, Diş Hastanesinin bodrumlarında da bir miktar su birikti, onlar da aynı şekilde belediyemiz tarafından temizlendi."

Kayıp kişi aranıyor

Yıldırım, belediyeye 278, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 79 talep geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu taleplerin hepsi tek tek değerlendirildi. 278 talebin 267'si sadece Ortahisar'da. Akçaabat'tan 6 talep, Maçka'dan 2, Araklı, Yomra ve Arsin'den birer talep geldi. Bu taleplerin hepsi belediyelerimiz, AFAD tarafından değerlendirildi. 139 tanesi bunların hemen sonuçlandırıldı, 138 tanesinde çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar, 'Kaybımız yok' diye bakıyorduk ama Akçaabat Çukurca'da 72 yaşında Hüseyin Aydın isimli bir vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar, inşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ile Karayolları ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, ana yollarda sorun olmadığını, tali yollardaki tıkanmaların ise açılmaya çalışıldığını kaydetti.

Hasar tespiti başladı

Yıldırım, AFAD'ın 16 mühendisle hasar tespitine başladığını belirterek, "Defterdarlığımıza talimatımızı verdik, iş yerleri ve araçlarla ilgili olan hasar tespitlerini hemen yapacaklar. Bu arada vatandaşlarımız da hasar tespiti varsa kendileri de müracaatlarını Defterdarlığımıza, Tarım Müdürlüğümüze, kaymakamlıklarımıza, belediyemize, AFAD'a yapabilirler. Bunların hepsi hemen değerlendirilecek." diye konuştu.

DSİ ekiplerinin menfezleri açma çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yıldırım, Karakaya, Akpınar, Aykut ve Çal Mahallelerindeki su arıtma tesislerinin devre dışı olduğunu ancak depolarda yeterli içme suyu bulunduğunu ifade etti.

"Yolları mümkün olduğunca açık tutmaya gayret edelim"

Yıldırım, emniyet açısından herhangi bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yollarda ekiplerimiz devam ediyorlar. Onlar da yolları açık tutmanın gayreti içerisindeler, belediye ekipleri ile birlikte çalışıyorlar. Yollar konusunda vatandaşımızdan şunu istirham edelim ki, işi olmayan vatandaşlarımız yollara çıkmasınlar. Yollarda aşırı bir trafik yoğunluğu oluyor, belirli alanlarda tıkanıyor. İş makineleri, itfaiye, ambulans gerektiği yerlere, gerektiği zamanda ulaşamayabilir, bu tehlikeyi yaşıyoruz. Onun için yolları mümkün olduğunca açık tutmaya gayret edelim. İşi olmayan vatandaşlarımız yollarda lütfen kalmasınlar, araçlarıyla yola çıkmasınlar, bu çok önemli."

Okullarda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Yıldırım, "İlkokullar birinci kademe zaten şu anda servislerle evlerine gittiler. İkinci kademede saat 3 itibarıyla okullar bitti, onlar da devam ettiler. Sadece liselerimiz var, liseler de normal tedrisatına devam ediyorlar. Dersleri bittikten sonra onlar da evlerine ulaşacaklar inşallah, servislerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, belediye toplu taşıma araçlarının ve otoparkların gece yarısına kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, belediyenin 134 araç ve 528 personelle şu anda sahada olduğunu kaydetti.

Bir elektrik trafosunun önünden sel geçtiği için kapatıldığını vurgulayan Yıldırım, "Oradaki sel debisi de düşüyor. O düştükten sonra normale dönünce o trafomuzu da açacağız. Onun etrafındaki alanlar da elektrik almış olacaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

"Yağışlar ara ara devam edecek"

Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle devam etti:

"Hepimize tekrar geçmiş olsun, hakikaten çok ciddi bir yağıştı. İnşallah tekrar böyle yoğun bir yağışla karşılaşmayız ama burası Karadeniz, çok derelerimiz ve vadilerimiz var. Buralardan, çok fazla miktarda yağış olduğunda su birikerek derelerden, vadilerden akıyor ve normal debisinin üzerine çıkıyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Onun için dere kenarlarında oturan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, tedbiren belki başka tanıdıklarının evine ya da başka evleri varsa oraya da geçebilirler. Şu anda böyle yoğun bir yağış olacağına dair bir bilgi Meteoroloji'den bize gelmedi, bir beklentimiz yok ama yağışlar ara ara devam edecek, bu miktarda olmayacağını söyledi Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz. İnşallah bir daha bu miktarda bir yağışla karşılaşmayız."

Sahada çalışan tüm kurumların ekiplerine teşekkür eden Vali Yıldırım, "Bizleri arayıp soran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, Ulaştırma Bakanı'mıza, Çevre Bakanı'mıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. AFAD Başkanlığımız zaten koordinasyon yapmak suretiyle de her taraftan bize araçlar gönderiyorlar, kendilerine de müteşekkiriz." diye konuştu.

Vali Yıldırım, kaybolan kişiyle ilgili soruya, "Yakınları tarafından dışarı çıktığı ve eve dönmediği, kendisinden de haber alınamadığına dair bir bilgimiz var. Hem jandarma hem AFAD hem belediye hem emniyet ekiplerimiz arıyorlar. İnşallah ulaşırız diye ümit ediyoruz ama hep birlikte bekleyeceğiz." yanıtını verdi.