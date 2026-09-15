Sergen Yalçın kadın hakemle diyaloğunu anlattı, ortalık yıkıldı
Sergen Yalçın, futbolda kadın hakem sayısının artırılması gerektiğini söylerken gerekçesini esprili ifadelerle anlattı. Erkek hakemlerle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirten Yalçın, kadın hakemlere ise daha kibar davrandıklarını söyledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, kadın hakemlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın hakem sayısının kesinlikle artırılması gerektiğini savunan Yalçın, geçen sezon yaşadığı bir deneyimi örnek gösterdi.
"KADIN HAKEM SAYISI KESİNLİKLE ARTSIN"
Kadın hakemlerin yönettiği karşılaşmalarda teknik direktörlerin davranışlarının değiştiğini esprili bir dille anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın hakem sayısı kesinlikle artsın. Geçen sene maçımızı kadın hakem yönetmişti. Mecburen kenarda kibar olmak zorundasın, erkek olunca birbirimize giriyoruz. Kadın olunca 'Hocam lütfen tekrar bakar mısınız, faulü verir misiniz rica etsem' diyorsun."
Yalçın'ın erkek ve kadın hakemlerle kurulan iletişim arasındaki farkı kendine özgü üslubuyla anlatması dikkat çekti.