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Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
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Inter'de Udinese karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu belli oldu. Yapılan kontrollerde milli futbolcunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Roma karşısında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Udinese maçında forma giyemeyen deneyimli orta saha, detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

INTER SAKATLIĞI AÇIKLADI

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek."

ROMA MAÇINDA DA YOK

Sky Sport'un haberine göre milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Inter'in Roma ile oynayacağı karşılaşmada da görev alamayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara dönüş tarihi ise yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Karataş:

Yazıklar olsun haberler. ..m. Verdiğiniz haberlerin bir kısmını alakasız başlıkla veriyorsunuz! Sansasyonel bir başlık ama içeriği tıklayınca sıradan bir haber. Bunu niçin yaptığınızı çok iyi biliyoruz ve biliyorsunuz. Sırf tıklanma, etkileşim uğruna olduğunu bu sayfayı takip edenler biliyor! İnsanlar zaten medyaya güvenmiyor.! Böyle giderseniz ilk sıralardan düşersiniz! Siz bu ahlâk'la devam edin!

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