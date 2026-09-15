Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Udinese maçında forma giyemeyen deneyimli orta saha, detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

INTER SAKATLIĞI AÇIKLADI

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek."

ROMA MAÇINDA DA YOK

Sky Sport'un haberine göre milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Inter'in Roma ile oynayacağı karşılaşmada da görev alamayacak. Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara dönüş tarihi ise yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.