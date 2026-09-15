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Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında 0-0 berabere kalması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini artırdı. Lider Galatasaray ile puan farkının 6'ya yükselmesinin ardından çok sayıda Fenerbahçe taraftarı yaptıkları paylaşımlarda sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Fk'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca aradığı golü bulamayarak deplasmanda 2 puan bıraktı.

GALATASARAY İLE FARK 6 PUANA YÜKSELDİ

Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK karşısında da puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 5. hafta sonunda 6'ya çıktı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Sezona yapılan başlangıçtan ve yaşanan puan kayıplarından memnun olmayan çok sayıda taraftar, Fenerbahçe yönetimini istifaya davet etti. Henüz ligin 5. haftasında yönetimi hedef alan istifa çağrılarının gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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