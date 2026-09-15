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İçinde husumetlisi var zannedip boş araca kurşun yağdırdı

İçinde husumetlisi var zannedip boş araca kurşun yağdırdı
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Samsun’da içinde husumetlisi olduğunu zannettiği boş araca tabancayla ateş eden şüpheli, olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da içinde husumetlisi olduğunu zannettiği boş araca tabancayla ateş eden şüpheli, olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.'ye ait otomobile tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği aracın ön camında 2, sağ ön yolcu camında 2 ve tavanında 1 mermi giriş-çıkışı oluştu. Ayrıca olayın meydana geldiği ikametin dış kapısında ve tavanına kurşun isabet etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırı düzenleyen K.A. (19) ile yanında bulunan 3 kişiyi yakaladı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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