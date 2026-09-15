Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Karşılaşmada sarı-lacivertliler adına en çok dikkat çeken anlardan biri Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı net gol fırsatı oldu.

GUENDOUZI 37. DAKİKADA İNANILMAZI KAÇIRDI

Mücadelenin 37. dakikasında çok net bir fırsat yakalayan Guendouzi, topu ağlarla buluşturamadı. Fransız orta sahanın değerlendiremediği pozisyon maçın ardından yurt dışındaki spor basınında da geniş yer buldu.

"GUENDOUZI, BUNU NASIL YAPTIN?"

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Guendouzi'nin kaçırdığı pozisyonu "Guendouzi bunu nasıl yaptın?" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

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İspanyol Marca da Fransız futbolcunun değerlendiremediği fırsata özel olarak yer verirken, Africa Soccer ise " Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin net bir fırsatı kaçırmasının ardından Gaziantep ile berabere kaldı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında oynadığı son 12 resmi karşılaşmayı kazanmıştı. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısındaki galibiyet serisi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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Gaziantep deplasmanındaki son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu serisini de devam ettiremedi. Sarı-lacivertliler ligde 7 puana ulaşırken son iki haftada toplam 5 puan kaybetti.

SEZONDA İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe ayrıca bu sezon çıktığı resmi karşılaşmalar arasında ilk kez rakip fileleri havalandıramadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1 ve Süper Lig'de 4 olmak üzere önceki 11 resmi maçının tamamında gol atan sarı-lacivertlilerin serisi Gaziantep'te sona erdi.