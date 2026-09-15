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AK Parti'li Gül: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla ilerliyoruz

AK Parti'li Gül: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla ilerliyoruz
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terör sorununu çözme noktasına geldik.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terör sorununu çözme noktasına geldik. Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Sakarya'ya geldi. Kentte partililer ve medya temsilcileriyle bir araya gelen Gül, gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. AK Parti iktidarları döneminde sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini söyleyen Gül, "Milletimizin yıllarca özlemini çektiği hizmetler, AK Parti döneminde hayata geçirildi. Sağlıktan eğitime kadar bu hizmetler devam etmekte. Sakarya'da devam eden ve bitme aşamasına gelen şehir hastanesi inşallah Sakarya'mıza şifa dağıtacak" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZ VERMEDİK'

Gül, Türkiye'nin terör sorununu çözme noktasına geldiğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi istihdamda da daha güçlü hale getireceğiz. Bunları yaparken hiçbir şekilde taviz vermedik" diye konuştu. Gül ayrıca Türkiye'nin küresel krizlere rağmen güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Gül, "Küresel bir krizin olduğunu, Rusya-Ukrayna çatışması ve doğudaki çatışmalarla Türkiye'nin ayakta olduğunu görmekteyiz" dedi.

'ANAYASADA HİÇBİR ENGEL BULUNMUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gül, "Türkiye'nin her noktasında, zor zamanda 'Başımızda kim olmalıydı?' sorusuna Recep Tayyip Erdoğan cevabı veriliyor. Oy verenler, Cumhurbaşkanımız devam etsin düşüncesinde. Oy vermeyenler de Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını ve oy vereceklerini söylüyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda anayasal bir engel bulunmadığını ifade eden Gül, "AK Parti olarak biz seçime her zaman hazırız. Seçimin ertesi günü diğer seçim için çalışmalara başlarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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