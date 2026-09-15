Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Son dönemde sergilediği dalgalı grafikle dikkat çeken altın fiyatları, 25 Ağustos’taki zirvesinin ardından geçen 21 günde keskin bir gerileme kaydetti. Zirve seviyelerden alım yapan yatırımcılar gram başına 630 TL zarar ederken, piyasalardaki tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

25 Ağustos’ta 7 bin 263 TL seviyesine kadar tırmanarak rekor kıran gram altın, 15 Eylül itibarıyla 6 bin 633 TL’ye kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda da benzer bir satış baskısı hakim oldu; aynı dönemde 4 bin 698 doları gören ons altın, 4 bin 254 dolara gerileyerek 21 günde 444 dolarlık bir değer kaybı yaşadı.

KRİTİK FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Pyasalardaki hızlı geri çekilmenin ardından tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Finans piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü bir ihtimal olarak fiyatlanıyor.

PIYASANIN ODAĞINDA KEVIN WARSH'IN MESAJLARI VAR

Piyasa uzmanları, uygulanacak faiz oranından ziyade Fed Başkanı Kevin Warsh’ın karar sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin ve vereceği mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Altın, enflasyonist baskılara ve jeopolitik risklere karşı tarihsel olarak güvenli liman niteliğini korusa da artan faiz oranlarının yarattığı alternatif maliyet, fiyattaki baskının temel unsuru olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com