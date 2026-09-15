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Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil Haber Videosunu İzle
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
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Zirve seviyelerden sert bir düşüş grafiğine giren altın piyasasında 21 günde yaşanan gerileme yatırımcısına zor anlar yaşattı. Gram altının 6 bin 633 TL'ye, onsun ise 4 bin 254 dolara gerilediği piyasada tüm gözler, faiz kararını açıklayacak olan Fed ve Başkan Kevin Warsh'ın vereceği kritik mesajlara çevrildi.

  • Gram altın, 25 Ağustos'taki 7.263 TL rekor seviyesinden 15 Eylül'de 6.633 TL'ye geriledi.
  • Ons altın aynı 21 günlük dönemde 4.698 dolardan 4.254 dolara düşerek 444 dolar değer kaybetti.
  • Piyasada Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü ihtimal olarak fiyatlanıyor.

Son dönemde sergilediği dalgalı grafikle dikkat çeken altın fiyatları, 25 Ağustos’taki zirvesinin ardından geçen 21 günde keskin bir gerileme kaydetti. Zirve seviyelerden alım yapan yatırımcılar gram başına 630 TL zarar ederken, piyasalardaki tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

25 Ağustos’ta 7 bin 263 TL seviyesine kadar tırmanarak rekor kıran gram altın, 15 Eylül itibarıyla 6 bin 633 TL’ye kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda da benzer bir satış baskısı hakim oldu; aynı dönemde 4 bin 698 doları gören ons altın, 4 bin 254 dolara gerileyerek 21 günde 444 dolarlık bir değer kaybı yaşadı.

KRİTİK FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Pyasalardaki hızlı geri çekilmenin ardından tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Finans piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü bir ihtimal olarak fiyatlanıyor.

PIYASANIN ODAĞINDA KEVIN WARSH'IN MESAJLARI VAR

Piyasa uzmanları, uygulanacak faiz oranından ziyade Fed Başkanı Kevin Warsh’ın karar sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin ve vereceği mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Altın, enflasyonist baskılara ve jeopolitik risklere karşı tarihsel olarak güvenli liman niteliğini korusa da artan faiz oranlarının yarattığı alternatif maliyet, fiyattaki baskının temel unsuru olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com
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