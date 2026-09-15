Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan birlikteliği kısa sürdü. Paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seren ikilinin hesaplarında yaşanan değişiklik dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTILAR

Helin Kandemir'in Dorukhan Toköz ile birlikte çekildiği kareleri profilinden kaldırdığı görüldü. Bununla da kalmayan ikili, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Peş peşe gelen bu hamleler, yaklaşık bir aylık ilişkinin sona erdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Kandemir ve Toköz'den ayrılıkla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

OYUNCULUĞA 9 YAŞINDA BAŞLADI

2 Haziran 2004'te İstanbul'da dünyaya gelen Helin Kandemir, oyunculuk kariyerine 9 yaşında "Ötesiz İnsanlar" dizisiyle başladı. "Doğduğun Ev Kaderindir" ve "Kağıt Ev" gibi yapımlarda rol alan Kandemir, "Kız Kardeşler" filmindeki performansıyla İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Kandemir, son olarak "Sevdiğim Sensin" dizisinde Dicle karakterini canlandırıyor.

DORUKHAN TOKÖZ KARAGÜMRÜK FORMASI GİYİYOR

30 yaşındaki Dorukhan Toköz ise kariyerinde Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formaları giydi. Milli futbolcu, ağustos ayında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.