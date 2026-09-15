Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası yürütülen tedavi sürecinden olumlu haberler geliyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı golcünün ağrılarının azaldığı belirtilirken, gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

OSIMHEN, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Osimhen, Teknik Direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, ağrılarının azalması halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek istediğini Buruk'a iletti.

Osimhen'in durumunun maç gününe kadar yakından takip edileceği ve kendisini hazır hissetmesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebileceği belirtildi.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Okan Buruk'un ise Osimhen konusunda kararını verdiği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, şartlar ne olursa olsun Nijeryalı yıldızı Trabzonspor kafilesine dahil edeceği belirtildi.

Buna göre Osimhen, ilk 11'de yer almasa dahi takımla birlikte Trabzon'a gidecek. Yıldız golcünün maçta süre alıp almayacağı ise sağlık durumu ve ağrılarının seyrine göre netlik kazanacak.