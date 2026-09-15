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"Seviyoruz ama" dedi, 21 bin lira ceza yedi… Abartı egzoz pahalıya patladı

'Seviyoruz ama' dedi, 21 bin lira ceza yedi… Abartı egzoz pahalıya patladı
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Bursa’da abartı egzozla seyir halinde olan genç sürücü, arkasında sivil trafik ekiplerinin bulunduğundan habersiz şekilde yoluna devam etti.

Bursa'da abartı egzozla seyir halinde olan genç sürücü, arkasında sivil trafik ekiplerinin bulunduğundan habersiz şekilde yoluna devam etti. Sivil ekiplerin durdurduğu araçta yapılan denetimde egzoz ve lastiklerden dolayı 21 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Genç sürücünün basın mensuplarına yaptığı "Seviyoruz ama" açıklaması ise dikkat çekti.

Olay, Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre abartı egzozla seyreden otomobil, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından durdurulan araç güvenli bir noktaya çekilerek detaylı şekilde kontrol edildi.

Yapılan denetimde aracın abartı egzozunun yanı sıra lastiklerinde de mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Genç sürücüye toplam 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç sürücü, işten çıktığını ve eve gittiğini belirterek, "İşten çıktım eve gidiyorum. Arkamdan sivil trafik geliyormuş. Yapacak bir şey yok, seviyoruz ama" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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