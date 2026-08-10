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Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?

Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı? Haber Videosunu İzle
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti. Üç liderin Meclis lokantasına birlikte yürüdüğü sırada yöneltilen “İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz?” sorusuna Arıkan’ın “Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim” yanıtı dikkat çekti.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de muhalefet kulisinde bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte Meclis lokantasına yürüdü.
  • Mahmut Arıkan, üç liderin birlikte çekilen fotoğrafı için 'Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim' yanıtını verdi.
  • Fatih Erbakan, üç liderin de iktidar değişimi gerektiğine inandığını ancak henüz somut bir ittifak noktasına gelmediklerini, görüşmelerin fikir teatisi kapsamında olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de muhalefet kulisinde bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

İTTİFAKIN İLK FOTOĞRAFI MI?

Üç lider daha sonra akşam yemeği için Meclis lokantasına doğru birlikte yürüdü. Liderlere bu sırada, "İttifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?" sorusu yöneltildi. Mahmut Arıkan ise soruya, "Meclisin kapanış fotoğrafı diyelim" yanıtını verdi.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLMASI GEREKTİĞİNE ÜÇÜMÜZ DE İNANIYORUZ"

Ardından tek başına soruları yanıtlayan Babacan, 3 parti arasında bir ittifak olup olmayacağına dair soru üzerine partiler arasında yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüşmeler yapılabileceğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sürece şartlı 'evet' vereceklerini hatırlattı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlerde iş birliğine dair soru üzerine, "Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması ve 'Yaşanabilir bir Türkiye' haline gelebilmesi için bir iktidar değişimi olması gerektiğine üçümüz de inanıyoruz. Onun için de mücadele ediyoruz ancak bu değişimin müspet yönde olması gerekiyor. Müspet yönde olabilmesi için de biz partiler arasındaki fikir alışverişinin, ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve birlikte gerekirse birtakım somut adımlar atması gerekiyor. Ancak şu aşamada biz tamamen bir beyin jimnastiği ve fikir teatisi kapsamında konuşuyoruz. Henüz somut bir noktaya gelmiş değiliz" dedi. 

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Bunlar ittifak yapsa ne olur, yapmasa ne olur!!!

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Haber YorumlarıSeko:

Haklısın bide bunlara oy verip ziyan edenler var

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Haber YorumlarıMurat Aydın:

meclis lokantasına 10 TL zam gelmiş gitmeyin

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Haber Yorumları4wxywg28mj:

bu iş üçünüzünde boyunu aşar

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Haber YorumlarıMihrali:

bunları ister üst üste , ister yan yana koyun hiç bir şey ifade etmezler.

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