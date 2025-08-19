Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı başladı. Bugünkü toplantıda, şehit ailelerinin kurduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ve Diyarbakır Anneleri'nden temsilcilerin konuşacağı toplantının başlangıcında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kısa bir değerlendirme yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ KONUŞABİLİYORSAK BUNU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Komisyonun dinleyeceği ilk grubun şehit yakınları ve gaziler olacağını hatırlatan Kurtulmuş, bu kararın komisyon üyelerinin ittifakı ile alındığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetme kararıyla birlikte tarihi bir döneme girildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Eğer bugün artık terörün hiç olmadığı bir Türkiye'den konuşabilir hale geldiysek bunu öncelikli olarak şehitlerimize borçluyuz. Her birisi büyük fedakarlıklarla canını bu vatan için, bu bayrak için, bu ülke için feda eden kahraman şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz. Onların kararlı duruşu olmasaydı bu toplantı olmayacak, bu komisyon olmayacaktı belki. Bu kadar özgür bir şekilde ülkemizin geleceğine ilişkin konuları ele almak ve konuşmak mümkün olmayacaktı" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE BERABERCE KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ"

Katıldığı şehit cenazelerinde tüm ailelerden "Vatan sağ olsun" cümlesini duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, "'Vatan sağ olsun' sözü nesilden nesle aktarılan bir motto, bir dua oldu. Vatanımız bölünmedi. Bu ülkede beraberce kardeşçe yaşayacağız" dedi.

Gazilerin de büyük bir övgüye layık olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanına giden gazilerimiz milletimize emanettir" ifadesini kullandı.

"BU SÜRECİN HİÇBİR NOKTASINDA PAZARLIK OLMAMIŞTIR"

Bu süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bu sürecin hiçbir noktasında; en başından itibaren herhangi bir pazarlık bir al-ver olmamıştır, olmayacaktır. Bunu gazilerimizin, şehit ailelerinin huzurunda, 86 milyonun huzurunda bir kez daha söylüyorum."

"SÜRECİ ZEHİRLEMEYE KALKANLAR VAR"

"Meclis hiçbir pazarlık söz konusu olmadan ezeli ve ebedi kardeşliği inşa etmek için elinden geleni yapacaktır" diyen Kurtulmuş, bir de uyarıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de barış olmasın diye gayret edenlerin varlığı aşikar. İçeride ve dışarıda bu süreci zehirlemeye kalkanlar olacağı biliniyor. Bizim saflarımızı sıklaştırarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

BAKAN ÖZDEMİR YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Kurtulmuş'un ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bakanlığının şehit aileleri ve gaziler için yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.