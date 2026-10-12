İsrailli askerler Gazze'de sivillerin binalarını bombalama talimatını itiraf etti

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İsrail ordusu İstihbarat Dairesi'nde (AMAN) görevli askerler, Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeksizin "bombalanması" yönünde talimat aldıklarını ve saldırılar sonucu yüzlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti.

Haaretz gazetesine konuşan ismi açıklanmayan 4 asker, İsrail ordusunun ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda sivilleri nasıl hedef aldıklarını anlattı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusunun saldırılardan önce halka tahliye uyarılarının yapıldığı yönündeki iddiaları, askerlerin itiraflarıyla yalanlandı.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas liderlerini takip etmekten sorumlu istihbarat askeri A., "Saha düzeyinde Hamas ve askeri kanadı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Ekim 2023'te üyelerinin ve aktivistlerinin yerini tespit etmek için çalışmaya adeta sıfırdan başladık." ifadelerini kullandı.

İstihbarat askeri A, "Birini terörist olarak sınıflandırma kriterleri hızla esnetildi. Orantılılık ilkesi ile ağır mühimmat kullanımına yönelik yaklaşımda sert bir değişim yaşandı ve saldırılarda çatışmalara girmeyen sivillerin 'yan hasar' sayılarak öldürülmesine izin veren kurallar büyük ölçüde gevşetildi." dedi.

Cibaliya'daki katliam

Haaretz'e konuşan İsrailli asker D., 31 Ekim 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen ve İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından İbrahim Bivari'nin hedef alındığı hava saldırısında onlarca sivilin kasten öldürüldüğünü söyledi.

İsrailli asker D., "Bivari'nin yer altında, büyük binaların altında olduğunu biliyorduk ama tam olarak hangi binanın altında olduğunu bilmiyorduk. Bu yüzden hala içinde insanların yaşadığı binaları seçtiler ve tünelin üzerindeki tüm binaları yıkmaya karar verdiler. Kaçmasını engellemek ve onu kesin olarak öldürmek adına hiçbir tahliye işlemi yapmadık." dedi.

Cibaliya'daki saldırıda sivillerin zarar göreceğinin en başından açıkça belli olduğunu vurgulayan İsrailli asker A. ise şu ifadeleri kullandı:

"Askeri istihbaratın hazırladığı olası yan hasar hesabında 250 ila 300 kişiden bahsediliyordu. Bu yüzden onay kararı doğrudan Genelkurmay Başkanı'na iletildi. Saldırıdan sonra ölü sayısının yaklaşık 250 sivile ulaştığını anladık.

Sadece haftalar öncesine kadar kayda değer bir hedef bile sayılmayan bir komutanı öldürmek uğruna, çok sayıda sivilin yaşadığı binalar yerle bir edilip yüzlerce insan öldürüldüğünde dehşete düştüğümü hatırlıyorum."

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan İsrail ordusunun İHA biriminde görevli asker B., 20 civarında Filistinli sivilin yaralanma ve ölme ihtimalini barındıran saldırılar için üst makamlardan onay almadıklarını itiraf etti.

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Dairesi'nde görevli asker C. ise Gazze Şeridi'ne kara saldırıları başlatmadan önce bölgedeki yüksek katlı binalara ilişkin inceleme yaptıklarını ve nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin hala evlerinde yaşadığı tespitinin yapıldığını belirtti.

İsrailli asker C., "Kalan nüfusun durumunu sorduğumuzda, bu insanların sahadaki birliklerin hedefi olduğu söylendi. Duyduğum sayılara inanamadım. Savunma öncelikli denilerek sivil kayıplar makul olmayan boyutlara ulaştı." diye konuştu.

Haaretz gazetesi, 4 askerin itiraflarının, en küçük bir hedefin bile sivillere zarar vermeyi meşru kıldığı bambaşka bir savaş anlayışını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Haberde itirafların İsrail ordusunun "yan hasar" olarak adlandırdığı yüksek sivil kayıplarının birer istihbarat başarısızlığı veya hedef tanım hatası olmadığını aksine ateş açma politikalarının sınırlarının sonuna kadar zorlanmasının bir sonucu olduğunu aktardı.

İsrail'in eski askerlerinin oluşturduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozmak) adlı insan hakları örgütünün yöneticisi Nadav Weiman, bir Hamas mensubunu suikastla öldürmek için 300 sivilin katledilmesine göz yumulamayacağını söyledi.

Weiman, "Aynı şekilde, Hamas'ın her bir kamyon şoförünü öldürmek için 20 sivilin ölmesine izin verip sonra da kamuoyuna 'Masumların zarar görmemesi için elimizden geleni yaptık' diyemeyiz." ifadelerine de yer verdi.

İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmiş olmasına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve soykırıma dönüşen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail saldırıları Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA