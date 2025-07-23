Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede feci bir kaza meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan otomobilin kağıt gibi ezildiği görülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.