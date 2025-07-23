Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti
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Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin kağıt gibi ezilerek hurdaya döndüğü kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede feci bir kaza meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kazaya karışan otomobilin kağıt gibi ezildiği görülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tek şeride düşürlen yolda yavaş gidilmeli. her an durbilecek şekilde....

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Bu yoldaki çalışma bir 10 sene daha devam edecek mi , anlaşılır gibi değil. Ana yolları komple kapatıyorlar senelerce bitirip açmıyorlar. Hiç aceleleri yok. Edirne tarafı da aynı şekilde yollar yarım yamalak senelerce duruyor.

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