Tedavi Randevusuna 1 Gün Kala Ölen Mahkumun Durumun Yeşil Sol Partili Gergerlioğlu Anlattı: 1 Yılda 40 Kilo Kaybetmiş, Teşhis Konulamıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül’ün cezasının ‘sürekli hastalık’ gerekçesiyle affederken, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde 4 ayda 24 kilo veren kanser hastası 66 yaşındaki mahkum Şakir Turan için ‘infazın erteleme almasına gerek yoktur’ raporu verildiğini ve 20 gün sonra Turan’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Turan’ın 1 Eylül’de hastane randevusu olduğu belirtilirken, Turan 30 Ağustos günü yaşamını yitirdi. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Düşünün neredeyse 1 yıldır hasta olan bir kişi ileri derecede şikayetleri var, 30-40 kilo zayıflamış ve hala bir hastalığa teşhis konulamıyor! Sıradan bir muayene ile bu gırtlak kanseri nefes borusu ve yemek borusu arasında oluşan delik, tiroid bölgesine yayılan kanser çok rahat bir şekilde tespit edilebilirdi. Bu nasıl bir gecikme? Bu nasıl bir ihmal" dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün cezasının 'sürekli hastalık' gerekçesiyle affederken, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde 4 ayda 24 kilo veren kanser hastası 66 yaşındaki mahkum Şakir Turan için 'infazın erteleme almasına gerek yoktur' raporu verildiğini ve 20 gün sonra Turan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Turan'ın 1 Eylül'de hastane randevusu olduğu belirtilirken, Turan 30 Ağustos günü yaşamını yitirdi. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Düşünün neredeyse 1 yıldır hasta olan bir kişi ileri derecede şikayetleri var, 30-40 kilo zayıflamış ve hala bir hastalığa teşhis konulamıyor! Sıradan bir muayene ile bu gırtlak kanseri nefes borusu ve yemek borusu arasında oluşan delik, tiroid bölgesine yayılan kanser çok rahat bir şekilde tespit edilebilirdi. Bu nasıl bir gecikme? Bu nasıl bir ihmal" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı davasında idam cezası alan ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün cezasını sağlık gerekçesiyle affetmesinin ardından Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Şakir Turan'ın durumunu gündeme getirdi. Rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye giden Turan'a son olarak 1 Eylül için endoskopi randevusu verildiği ancak 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Cezaevinde 4 ayda 24 kilo veren kanser hastası 66 yaşındaki Şakir Turan için iki kez 'infaz erteleme almasına gerek yoktur" raporu verildiğini, ancak bu rapordan 20 gün sonra mahkumun yaşamını yitirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, ise şunları söyledi:

"Hasta mahpusların dramları bitmiyor. Her gün ama her gün hasta mahpusların ihlal edilen hakları sonrası ölümlerinin haberini alıyoruz Şakir Turan bunlardan birisi. 30 Ağustos günü vefat etti, tahlilleri elimde, ayrıntılı bir şekilde araştırdım, Erzincan Cezaevi'nden, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmiş fakat bize Mart ayında başvurduğunda, 'Beni sadece acillere götürüyorlar, iğne vurup geri gönderiyorlar' deyince bir soru önergesi vermiştim, uyarmıştım cezaevini ve Adalet Bakanlığı'nı ancak gereken hassasiyet demek ki gösterilmemiş. Tetkiklerinden bir hekim olarak anladığım şu; hastalık neredeyse en az 1 yıl önce başlamış. Mardin Cezaevi'nden Kasım ayında Erzincan Cezaevi'ne getirildiğinde hastalıkları varmış! Öksürük, kanlı balgam ve yutma güçlüğü şikayetleri varmış ve 25 Ocak günü Sağlık Kurulu 'İnfaz erteleme almasına gerek yoktur' raporu vermiş! Ardından hastane, cezaevi arasında gitmiş gelmiş ama bir tanı konulamamış ve ölümünden 20 gün önce, 10 Ağustos günü tekrar Sağlık Kurulu'na giriyor, evrakları incelediğim zaman görüyorum; 'Ciddi bir patoloji yoktur infaz erteleme almasına gerek yoktur' deniliyor ve hasta 20 gün sonra vefat ediyor. Bu olacak bir iş değil, bu büyük bir skandal! Biz konunun Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olduğunu ve ilgili kurumların incelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Cezaevi ve hastanede neler oldu? Bunların ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Hasta ilgisizlik ile mi karşılandı? Hasta gereken polikliniklere gidemedi mi? Ben evrakları incelediğim zaman dosyayı incelediğim zaman 30 Ağustos 2023 günü vefat ettiği gün bile kesinleşmiş bir tanısının olmadığını gördüm.

"DÜŞÜNÜN 40 KİLO ZAYIFLAMIŞ"

Düşünün neredeyse 1 yıldır hasta olan bir kişi ileri derecede şikayetleri var, 30-40 kilo zayıflamış ve hala bir hastalığa teşhis konulamıyor! Sıradan bir muayene ile bu gırtlak kanseri nefes borusu ve yemek borusu arasında oluşan delik, tiroid bölgesine yayılan kanser çok rahat bir şekilde tespit edilebilirdi. Bu nasıl bir gecikme? Bu nasıl bir ihmal? Anlamak mümkün değil! Defalarca hasta mahpusların durumunu gündem ettim ama bu ihlaller devam ediyor. Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı bana lütfen cevap versin! Burada çok ağır bir ihlal var ve cevaplanması gereken önemli sorular var. 'Şakir Turan vefat etti, Allah rahmet eylesin, işte eceliyle öldü' demek mümkün değil şu raporlara göre çünkü bir hekim olarak incelediğimde çok ağır ihlalleri görüyorum ve konu hakkında yetkililerin, sorumluların bir açıklama yapmasını bekliyorum."