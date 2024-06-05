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TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

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Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması TBMM Genel Kurulu'nda gerginliklere neden oldu. DEM Partili vekillerin kürsü eylemine müdahale eden AK Partili vekillerden Osman Gökçek, DEM Partili Ferit Şenyaşar'a tekme attı. Gökçek'in tekmesinin ardından tartışma arbedeye dönerken kadın vekiller de arada kaldı.

TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması amacıyla DEM Parti'nin verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi için sunulan grup önerisi sırasında gerilimli anlar yaşandı. DEM Partili vekillerin kürsü eylemine müdahale eden AK Partili vekil Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme salladı. Hareketin ardından ortalık karışırken, kadın vekiller de arbedenin ortasında kaldı.

"BU İKTİDAR 8 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, grup önerisinin gerekçesiniaçıkladığı konuşmasında Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına seçmenin iradesinin elinden alındığını belirterek tepki gösterdi. Parlak, "Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aslında delilik belirtisidir." diyerek şöyle devam etti: "Bu iktidar 8 yıldır aynı şeyleri yapıyor. Farklı sonuçlar alınmayacağını da defalarca belirtti. Biz bunu delilik değil faşizm olarak görüyoruz. Faşizmden o kadar gözümüz dönmüş ki yaptıklarınızın sonuçlarını bile kestiremiyorsunuz. Siz kayyım ataması yaparak sadece DEM Parti'ye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz.

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

"SEÇMENİN İRADESİNİ, ELİNDEN ALIYORSUNUZ"

Seçme, seçilme hakkını ortadan kaldırdığınız için tüm partilere oy veren seçmenin de iradesini elinden alıyorsunuz. Partimiz olan derdiniz Kürt halkıyla olan derdinizdir. Siz Kürt'ün kimliğini, kültürünü seçme ve seçilme hakkı dahil hiçbir siyasi, sosyal, kültürel hakkını tanımıyorsunuz. Kürtlere düşmanlık tutuklu uyguluyorsunuz. Kayyum sisteminin basit bir idari işlem olmadığını dünya alem biliyor. Kayyum sistemi bir rejimdir, darbe sistemidir. Kürk halkına yeterince zulüm edersek boyun eğerler diye düşünüyorsunuz.

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

"KAYYUM BİR GASPÇI OLARAK ANILMAYA MAHKUM"

Biz parmakla sayılacak, vurmakla tükenecek bir halk değiliz. Kendini galip sayıp böbürlenenler bilsin ki sizin parti militanınız olarak atadığınız kayyum halk iradesini çalan bir gaspçı olarak anılmaya mahkumdur. Hakkari halkının özgür iradesiyle yaptığını siz siyasi yargıyla, polis copuyla, asker tüfeğiyle yıkamazsınız. Biz eş başkanlarımıza, belediyemize, halkımızın demokratik iradesine ne pahasına olursa olsun canımıza da mal olsa sahip çıkacağız. Biz seçimden önce şunu söyledik: 'Müthiş kazandığımızı göreceksiniz' dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari'de asla sizlere boyun eğmeyecek ve kazanan bizler olacağız, kaybedecek olanlar da sizlersiniz."

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

KÜRSÜDE NÖBETE BAŞLADILAR

Parlak'ın konuşmasının bitimiyle DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplanarak Genel Kurul'da nöbete başladı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen kürsüden inmemekte ısrar eden DEM Partililer nedeniyle birleşime ara verildi.

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

KAVGA SONRASI GENEL KURUL KAPANDI

DEM Parti'nin kürsü eylemi devam edince Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca genel kurulu kapattı. DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken, AK Partililer "Kahrolsun PKK" sloganları attı. AK Partili vekiller pankartları almak isterken kavga çıktı.

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

OSMAN GÖKÇEK'TEN YUMRUK VE TEKMELER

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çıkan kavga sırasında DEM Partili Ferit Şenyaşar'a tekme attı. CHP'li Mahmut Tanal'ın paylaştığı görüntülerde Gökçek'in kalabalığın arasından Şenyaşar'a tekme savurduğu rahatlıkla görülürken, olayın ardından gerilen ortamda Gökçek'in yumruk da savurduğu görüldü. Kadın vekiller kendilerini kavganın ortasında buldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Hakkari Belediyesi Tbmm Genel Kurulu Ferit Şenyaşar Osman Gökçek DEM Parti AK Parti Hakkari Kayyum Politika Güncel Haberler

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CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?

CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
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Yorumlar (10)

albatros :

Babanı da sevmezdim süt oğlan...

127
60
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Vatansever:

Ismin her şeyi Açıklıyor sevmemen normal

yanıt22
yanıt25
Abdullah Arslan:

Bizi yönetenlere bakın... daha kendi aralarında ki sorunu çözemiyorum.. milletin sorununa gelene kadar......oooooooo

79
11
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Vatansever:

Sırp Osman gökçek'i savunmamak için verdiğiniz cevap

yanıt4
yanıt10
Barış O. B.:

tasmasız gezdirmeyin şunu

59
30
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Murat Celik:

baris hooosstttt

yanıt6
yanıt3
Fatih Kahreman:

vah vah vah. . . . benim güzel ülkem vah ki ne vah seviyeye bakın ah ah ahki ne aaah

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7
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

el bebek, gül bebek büyüdüğü şu attığı yumruk şeklinden bile anlaşılabilir..

10
5
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Ali Ay:

Millettt Vekilii demek nedemek bence bunun dersi verilmeli ilk önce sonrası Meclise alınmalı

1
1
yanıtYanıtla
SELÇUK GÜNDOĞDU:

BENİM ÜLKEMDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI TAHAMMÜL VE CEVAP ÖZGÜRLÜĞÜ NE ZAMAN RAYINA OTURURSA O ZAMAN BELKİ YILLARDIR GELİŞMEKTE OLAN DİYE NİTELENDİRİLEN ÜLKEM GELİŞMİŞ OLUR..

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1
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