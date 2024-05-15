TBMM'de grup toplantıları yapılacak

09.15 - 10.30 - 12.00 - TBMM'de Saadet-Gelecek, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - TÜİK, "İstatistiklerle Aile - 2023", "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" ve "Doğum İstatistikleri- 2023" bültenlerini yayınlayacak. (ANKARA)

11.00 - Haber-Sen "TRT görevde yükselme sınavı mağduru" basın çalışanları basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kırım Türkleri Yardım ve Dayanışma Derneği'nde Kırım Tatarları ile bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.15 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin milletvekilleriyle İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - DİSK ve KESK'in de aralarında bulunduğu sendikalar ile meslek örgütleri, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Büro Emekçileri Sendikası "TİS çöktü, söz emekçinin" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Tiyatro Sanatçıcı Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, "Tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelerin üst düzey temsilcileri" dinlenecek.(ANKARA)

15.00 - Türk Kızılay Derneği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda 6 Şubat depremleriyle ilgili sunum yapacak. (ANKARA)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcı Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yapacak. (ANKARA)

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. (ANKARA)

19.00 - Filistinlilerin Büyük Göçü, Nakba'nın 76. yıl dönümünde anma etkinliği yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.(ANKARA)

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