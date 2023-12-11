TBMM'de Bütçe Görüşmeleri… Erkan Akçay: "Dar Gelirli Vatandaşlarımızın Enflasyona Ezdirilmemesi İçin Kararlılığın Devam Etmesini Diliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda; 2024 bütçe kanun teklifinin görüşmelerinde; “Fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sağlanması başlıca gündem konumuzdur. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın; emekli, memur, işçi ve esnaflarımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden bahseden Akçay, “Yürütmenin yüzde 50 artı 1 gibi yüksek bir oran temsiliyle seçilebilmesi için milli iradenin meşruiyetini ve gücünü tahkim etmiştir” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise “Çağın gereklerine uygun bir şekilde, aziz milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, demokratik, kapsayıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını oluşturacak olan sivil bir anayasanın ülkemize kazandırılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu'nda; 2024 bütçe kanun teklifinin görüşmelerinde; "Fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sağlanması başlıca gündem konumuzdur. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın; emekli, memur, işçi ve esnaflarımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bahseden Akçay, "Yürütmenin yüzde 50 artı 1 gibi yüksek bir oran temsiliyle seçilebilmesi için milli iradenin meşruiyetini ve gücünü tahkim etmiştir" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise "Çağın gereklerine uygun bir şekilde, aziz milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, demokratik, kapsayıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını oluşturacak olan sivil bir anayasanın ülkemize kazandırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

"Bütçe, millet malıdır. Bu nedenle bütçe toplumsal gerçekleri kavramalı, Türk milletinin ve sosyal kesimlerin önceliklerine ve beklentilerine ışık tutmalıdır… Dünya; savaşların, çatışmaların, salgınların ve ekonomik buhranların neden olduğu küresel krizlerle boğuşmaktadır. Ülkemizin gündemi de yoğun ve çetindir… Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye; istikrar içinde, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN 72 YILI, ADETA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK İÇİNDE GEÇMİŞTİR"

Siyasi ve demokrasi tarihimiz darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleri ile hükümet krizleri ile sık sık kesintiye uğramıştır. Siyasi istikrar bir türlü sağlanamamıştı… Cumhuriyet tarihimizin 72 yılı, adeta siyasi istikrarsızlık içinde geçmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin istiklali ve istikbali için Cumhur İttifakı kurulmuştur. Aziz milletimiz, 14-28 Mayıs 2023 seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni üçüncü kez teyit ve tescil etmiştir. Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçen milli iradedir. Bu seçimleri referandum olarak gören ve gösterenlerin hevesleri kursaklarında kalmış, kendi iddialarına yenik düşmüşlerdir.

Yönetim reformunu içlerine sindiremeyenler; sürekli olarak 'Tek adam rejimi', 'ucube sistem', 'despotizm' diyerek sistemin ve seçimlerin meşruiyetini tartışanlar hem demokrasiyi hem de milli iradeyi maalesef hazmedememişlerdir. Seçimlerde adeta ganimet ve yağma taksimi yaparcasına önüne gelene Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verenlerin, imzaladıkları gizli protokollerle birbirlerine bakanlık ikram edenlerin bürokraside binlerce atama listeleri hazırlayanların; demokrasi, milli irade ve istikrar adına ülkemize verebilecekleri bir faydanın olmadığını düşünüyoruz…

Bağımsız ve güçlü bir devlet olmanın önkoşulu; güvenlik, adalet ve refahtır… Terörle mücadele Türkiye'nin öncelikli meselesidir. Bir zamanlar terörle anılan il, ilçe ve köylerimiz; huzur beldeleri haline gelmiştir. Dünya yeni bir denge arayışının sancıları içindedir… Mazlum Filistin'de kan ve gözyaşı egemendir… İsrail'in Filistin'deki katliamlarının asıl nedeni Büyük İsrail Projesi'dir. Projenin nihai aşaması ve hedefi Türkiye'dir. Türkiye, bu projeye asla müsaade etmeyecektir. Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. İsrail tazminat ödemeye mahküm edilmeli, katil Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır…

Türkiye ekonomisi, diğer ülke ekonomilerinden olumlu yönde ayrışmaktadır… 2020-22 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak yüzde 7 büyürken, Türkiye ekonomisi bu üç yılda yüzde 20 büyümüştür… Küresel enflasyon artışı ile birlikte, ülkemizde de enflasyon yükselmiştir… Fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sağlanması başlıca gündem konumuzdur. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımızın; emekli, memur, işçi ve esnaflarımızın da enflasyona ezdirilmemesi için kararlılığın devam etmesini diliyoruz."

"MİLLİ VE SİVİL BİR ANAYASANIN, ORTAK MUTABAKAT İLE OLUŞTURULMASINI ARZU EDİYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise özetle şöyle konuştu:

"Ekonominin önemli göstergelerinden olan istihdam artmaya devam etmektedir. 2023 yılı ekim ayında işsizlik oranı tek haneye gerileyerek, son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin risk primi, mayıs ayından itibaren, 700 seviyesinden 400 puan seviyesine inmiş; Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, aralık ayı itibarıyla 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2022 yılında ülkemizde yüzde 84 seviyesini gören enflasyon oranı 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 60 seviyelerine gerilemiştir. Enflasyondaki artış hızının, sıkı para ve maliye politikalarının eş güdümlü, kararlı bir şekilde uygulanması neticesinde düşüş eğiliminde olduğu ve olacağı gözlemlenmektedir… Ekonomik refahın giderek artacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türk demokrasisi istikrar ve uzlaşı ortamına kavuşmuştur. TBMM'de çoğulculuk ve temsilde adalet artmıştır. Yürütme ve yasama ayrı ayrı seçilerek, kuvvetler ayrılığına sahip güçlü ve fonksiyonel bir yapıya kavuşulmuştur. Yürütmenin yüzde 50 artı 1 gibi yüksek bir oran temsiliyle seçilebilmesi için milli iradenin meşruiyetini ve gücünü tahkim etmiştir…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kuralları ile yerleşik hale gelmesini ve bunun için yeni bir sivil anayasanın gerekliliğini her fırsatta dile getirmekteyiz. Mevcut anayasamız, 12 Eylül 1980 darbesinin bir eseri olmakla beraber, şimdiye kadar 19 değişiklik paketi getirilmiş üzerinde 184 değişiklik yapılmıştır. Çağın gereklerine uygun bir şekilde, aziz milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, demokratik, kapsayıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını oluşturacak olan sivil bir anayasanın ülkemize kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. MHP olarak bu doğrultuda, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 maddelik anayasa önerisi taslağımız 4 Mayıs 2021 tarihinde paylaşılmıştır. Milli ve sivil bir anayasanın, ortak mutabakat ile oluşturulmasını ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında uygulanmaya konmasını arzu ediyoruz."