Haberler

Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 35 yaşındaki N'Golo Kante, performansı ve attığı golle dikkat çekti.

Milli maç arasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşılaşan ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de, Fransız yıldız N’Golo Kante sergilediği futbolla ön plana çıktı.

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI

Hazırlık karşılaşmasında gösterdiği hırslı oyun ve attığı golle dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki tecrübeli orta saha, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Karşılaşma boyunca yüksek temposuyla orta sahada sorumluluk üstlenen Kante, hem savunma direncini artırdı hem de takımın liderliğini üstlendi. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın da deneyimli oyuncuyu sergilediği performanstan ötürü özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Gerek yükselen formu gerekse alternatif oyuncuların performansındaki eksiklikler, Kante’yi sarı-lacivertli ekibin kilit isimlerinden biri haline getirdi.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yine sipariş haberler sahnede. 40 merdiven dayamış birini ammada abarttınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek