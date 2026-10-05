Galatasaray'ın 108 yaşındaki en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti

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Galatasaray Spor Kulübü’nün 91 yıllık üyesi ve sarı-kırmızılı camianın "en kıdemli üyesi" unvanına sahip Divan Kurulu Üyesi Ali Fuat Diriker, 108 yaşında yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA 8 EKİM'DE UĞURLANACAK

Ali Fuat Diriker’in naaşı, 8 Ekim Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ KOMUTANIN OĞLUYDU

1918 yılında dünyaya gelen Ali Fuat Diriker, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker’in oğluydu. Diriker, 1928 yılında adım attığı Galatasaray Lisesi’nde, efsane isimler Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç ile sınıf arkadaşlığı yaptı. 1939’da liseden mezun olduktan sonra eğitimini Yüksek Mühendis Mektebi’nde tamamlayarak inşaat mühendisi oldu. Kulübe ilk olarak 1935 yılında adım atan Diriker, tam 91 yıl boyunca kulüp üyeliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan paylaşım:

''Kulübümüzün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz Ali Fuat Diriker’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun naaşı 8 Ekim Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker’in oğlu, 1918 doğumlu Ali Fuat Diriker, 1928 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdi. Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç’ın sınıf arkadaşı olan Diriker, 1935 yılında kulüp üyesi oldu. 1939 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.Yüksek Mühendis Mektebi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

Camiamızın kıymetli isimlerinden olan Diriker, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 GSYİAD ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesiydi. Galatasaray Alumni Association USA’nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde bulundu. Galatasaray İşbirliği Kuruluna en kıdemli üye olarak başkanlık etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.''