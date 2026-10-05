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Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

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Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen 32 yaşındaki Suat S., araçla yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan Suat S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

Adıyaman'da cadde ortasında meydana gelen silahlı saldırı hareketli anlara neden oldu. Altınşehir Mahallesi'nde yürüyen 32 yaşındaki Suat S., araçla yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısında sağ bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CADDEDE YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suat S. cadde üzerinde yürüdüğü sırada bir araç yanına yaklaştı.Araçtaki kişiler, henüz belirlenemeyen bir nedenle Suat S.'ye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Suat S., sağ bacağından vurularak yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Silahlı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Suat S.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suat S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisine başlandı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Suat S.'nin neden hedef alındığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği ve araçta bulunan kişilerin kimlikleri yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayın ardından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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