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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
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Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

  • Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.
  • Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi.
  • Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'ya uzandı. Kaya çiftinin Borsa İstanbul'daki yüksek kazançlı işlemleri tartışmalara neden oldu. Partideki görevinden istifa eden Kaya'nın, 63,4 milyon TL yatırarak yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar TL çektiği; eşi İlyas Kaya’nın ise 99,7 milyon TL yatırımla 826 milyon TL gelir elde ettiği iddiaları günlerdir konuşulurken, Kaya çifti dikkat çeken bir adım attı.

PARAYI TMSF'NİN HESABINA GÖNDERDİLER

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği öğrenildi. Kaya çiftinin bunu gönüllülük esasına göre yaptığı öğrenildi.

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Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıfeyzullah.oren:

Bu doğru hareket digerleride en kısa zamanda iade etsinler

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

diiğerleri hapiste mal varlıklarına el konuldu

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Haber YorumlarıFaruk Dogan:

Seni adalet bakanı yapmak lazım.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Hiç umrumda değil param Yok yatirmadim benim için parayı verip vermediğinin hiç bir önemi yok ama Bir şey varki oda hâkim karşısına çıkıp yargılanacak tabiki gücü kudreti varsa yargılayacak Yok bu saatten sonra hiç bir güç cumhur ittifakı na oy verdiremez çünkü vatandaş Adalet bekliyor

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Haber YorumlarıBerk Berkin:

Ekmek çalan çocuk Ekmeği keşke verseydi Neden içeri girdi ki. Demek ki çalınan eşya geri verince suç ortadan kalkıyor.

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Cezaevine ne zaman atacaksınız. Para zaten onun değildi ki.

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