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Bursa'da Yıldırım Belediyespor'un 13 yaşındaki güreşçisi pıhtı sonrası defnedildi

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Bursa'da Yıldırım Belediyespor'un 13 yaşındaki güreşçisi pıhtı sonrası defnedildi
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Bursa'da Yıldırım Belediyespor'un 13 yaşındaki çocuk güreşçisi, İstanbul'da geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Beynine pıhtı attığı öğrenilen çocuk sporcu, düzenlenen cenaze töreninin ardından Bursa'da toprağa verildi.

Bursa'da Yıldırım Belediyespor'un çocuk güreşçisi Yusuf Taha Turp, İstanbul'da geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Turp, düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Eylül tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etmek için İstanbul'a giden Yıldırım Belediyespor güreşçisi Yusuf Taha Turp, burada aniden fenalaştı. Çocuk sporcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Turp'un beynine pıhtı attığı öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk güreşçi, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Türkiye şampiyonu olmuştu

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Taha Turp'un, güreşte elde ettiği başarılarla dikkat çektiği öğrenildi. Turp'un bu yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olduğu belirtildi. Çocuk yaşta hayatını kaybeden Turp'un vefatı ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İstanbul'dan ailesi tarafından alınarak Bursa'ya getirilen Yusuf Taha Turp'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda protokol ile vatandaş katıldı. Çocuk güreşçi, ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törende gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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