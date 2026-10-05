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İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan erkek cesedi 9 suç kaydı olan kişiye ait çıktı

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İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde tarihi surların önündeki yeşil alanda bulunan erkek cesedinin, 9 suç kaydı bulunan 68 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda tarihi surların önünde bulunan yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Maltepe Mahallesi'ndeki tarihi surların önünde bulunan yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Yapılan incelemede cesedin 9 suç kaydı bulunan N.A'ya (68) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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