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TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

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TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını açıkladı. profesyonel futbol liglerinde mücadele eden kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ulusal lisans aldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan 7 Nesine 2. Lig kulübüne ise puan tenzili cezası verdi. İşte o takımlar...

  • TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 ligdeki kulüplerin başvurularını sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.
  • Kurul, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'den toplam 44 kulübe Ulusal Lisans verdi.
  • Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol ve İnegölspor'a puan tenzili cezası verildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

44 TAKIM LİSANS ALDI

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 2. Lig'den; Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor, Somaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

7 TAKIMA KÖTÜ HABER

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol, İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi. Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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