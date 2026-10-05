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Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında

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Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında
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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir anti-veba merkezinde çalışan 28 yaşındaki araştırmacının hayatını kaybetmesi, ülkede olası bir veba vakasının gizlendiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ölüm nedeninin belirsiz kalması ve yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alınması tartışılırken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi: Gelişmeleri yakından izliyoruz.

  • Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Daria Shipilova hayatını kaybetti.
  • Rus makamları ölüm nedenini 'nedeni belirlenemeyen zatürre' olarak açıkladı ve laboratuvarda tehlikeli patojenlerle ilgili bir kaza tespit edilmediğini bildirdi.
  • Yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altına alındı ve bölgedeki bazı sağlık tesislerinde karantina uygulandı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir anti-veba araştırma merkezinde çalışan 28 yaşındaki Daria Shipilova’nın hayatını kaybetmesi, ülkede olası bir veba salgınının gizlendiği iddialarını gündeme getirdi. Rus makamları ölüm nedenini “nedeni belirlenemeyen zatürre” olarak açıklarken, yaklaşık 200 kişinin karantinaya alınması ve bölgedeki bazı sağlık tesislerinde önlemlerin artırılması şüpheleri büyüttü.

“ÖRTBAS EDİLİYOR” İDDİASI

Shipilova’nın çalıştığı Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü’nde canlı veba bakterisi içeren bir tüpün kırıldığı ve genç araştırmacının bu olayın ardından hastalandığı öne sürüldü. Ancak Rus sağlık makamları, laboratuvarda tehlikeli patojenlerle ilgili herhangi bir kaza tespit edilmediğini ve yapılan incelemelerde veba bakterisiyle bağlantılı bir mikroorganizmaya rastlanmadığını bildirdi.

Buna rağmen yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözetim altına alınması, bazı sağlık tesislerinde karantina uygulanması ve yetkililerin hastalığın kaynağına ilişkin sınırlı bilgi paylaşması, Rusya’nın olası bir salgını kamuoyundan gizlediği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Rus makamları ise bölgedeki epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu savunuyor.

BEYAZ SARAY: İZLİYORUZ

Tartışmalar sürerken ABD yönetimi de gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Axios’a konuşan Trump yönetiminden bir yetkili, Beyaz Saray’ın durumdan haberdar olduğunu, gelişmeleri izlediğini ve olası seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da durumun CDC ve diğer kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini belirterek, Rus makamlarına olayla ilgili bilgileri hızlı ve açık biçimde paylaşma çağrısında bulundu.

Washington’ın açıklaması, Rusya’daki ölüm vakasının yalnızca ülke içindeki bir sağlık olayı olarak değil, uluslararası düzeyde takip edilen bir gelişme haline geldiğini ortaya koydu. Ancak şu aşamada Rusya’da bir veba salgını bulunduğu kesinleşmiş değil.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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