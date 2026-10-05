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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin Adli Tıp incelemesi tamamlandı

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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin Adli Tıp incelemesi tamamlandı
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Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor.

SİLİVRİ Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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