Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan, kullandığı cipin kanala düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen eşi Gürsel Doğan sinir krizi geçirdi. Eşinin cansız bedeninin kanaldan çıkarılmasını izleyen Doğan, "3 çocuğum var. Ne diyeceğim ben? Ne anlatacağım insanlara? Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan (39), evden çıkıp cipine binerek uzaklaştı.

ARAÇ KANALA UÇTU

Bir süre sonra Hatice Doğan, aracıyla giderken kaza yaptı. Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.

Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi.

Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.

"ELİNE BAK, ÖLMÜŞ YEMİN OLSUN"

Yola indirilen araçta eşinin elini gören Gürsel Doğan, "Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun. Ben ne anlatacağım insanlara" diye ağlamaya başladı. Doğan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doğan eşini görebilmek için aracın olduğu yere doğru koştu ancak polisler izin vermedi.

KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Araçtaki Hatice Doğan'ın cansız bedeni çıkarıldı, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çevrede ve araçta yapılan incelemelerin ardından Hatice Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Araç çekiciyle çekilirken, acılı eş Gürsel Doğan'ı da arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Darisi butun dirdir karilara...

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme672
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

boş yapma teneke ortada 3 çocuk annesi bir kadın var

yanıt396
yanıt36
Haber YorumlarıUyanık:

anan da dırdırcı mı?

yanıt104
yanıt40
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Her evde her karı koca arasında her zaman kavga olur. Bir süre sonra yatışır. Olmuyorsa yollar ayrılır. Herkes kendine yeni bir hayat, yeni bir düzen kurabilmeli. Ve bu iş birbirlerine saygıyla olmalı ki arada varsa çocuklar etkilenmemeli.

yanıt126
yanıt3
Haber YorumlarıTom Jerry:

Adolf sana sonuna kadar katiliyorum ama bizim adalet sisteminde ayrildiginda adalet olmuyor bu nedenle kolay kolay ayrilik olmuyor

yanıt80
yanıt6
Haber Yorumlarımurat özkan:

3 günlük dünya ne gerek var kırıp dökmeye ne olacak şimdi

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

Yoruma baktım biri diyorki darısı başka kadınların başına, o kadınlara dırdır diyor, hayatta hiç bir konuda başarılı olmayan insanlar tabiki sevgi, saygidanda mahrum kaliyorlar ve çirkinleşiyorlar

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

haklısın araa aras..... ortacağ almanyasında şövalyeler kadınlar zayıf oldukları için onlara saygı ile yaklaşırlar ve gereğinde tanımadıkları kadınların yüklerini taşırlardı beklentileri olmadan. kadın önünde diz çökmek onlar için ayıp değil kadına karşı bir hürmet göstergesiydi.

yanıt9
yanıt12
