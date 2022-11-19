Daha fazla kurban için neler yapmışlar neler! İşte İstiklal'deki bombayla ilgili bulgular

İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı. Başta caddeye bombayı bırakan kadın terörist olmak üzere olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.

TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'YE GETİREN 2 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

"SEVGİLİMİN PEŞİNDEN GİDİP ÖRGÜTE KATILDIM"

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

PATLAYICIYA TAKTIKLARI PARÇALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı. Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı. O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

İşte patlayıcıya dair elde edilen bulgular: