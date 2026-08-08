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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaştı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaştı! Simge yapılar üç ülkenin renklerine büründü
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar üç ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in imzaladığı anlaşma, üç ülke arasındaki savunma işbirliği ve ortak caydırıcılığın güçlendirilmesini hedefliyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.
  • Anlaşmaya göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı olarak değerlendirilecek.
  • Anlaşmanın arka planında Suudi Arabistan ile Pakistan'ın 2025'te imzaladığı Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması bulunuyor ve üçlü görüşmeler yaklaşık bir yıl sürdü.

Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerinde bulunan simge yapılar ve gökdelenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" dolayısıyla üç ülkenin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre ülkenin farklı bölgelerindeki öne çıkan yapılar, anlaşmanın imzalanması dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renklerine büründü.

Görsel gösterinin üç ülke arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği, aynı zamanda ortak stratejik çıkarlar ile yakın savunma işbirliğine vurgu yaptığı belirtildi.

ERDOĞAN, BİN SELMAN VE ŞERİF İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de düzenlenen zirvede "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na imza attı.

SPA tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre Erdoğan ve Şerif, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine ülkeye gitti. Muhammed bin Selman, iki lideri Mekke'deki Al-Safa Sarayı'nda kabul etti ve üçlü "Mekke Ortak Savunma Zirvesi" burada gerçekleştirildi.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇÜNE YAPILMIŞ SAYILACAK

Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ise üç ülke arasında kolektif savunma mekanizması kurulmasını öngörüyor.

Resmi ortak açıklamaya göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan'dan herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı olarak değerlendirilecek.

Anlaşmayla herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin bütün alanlarda geliştirilmesi hedefleniyor. Taraflar anlaşmanın bölgenin yanı sıra daha geniş ölçekte barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını amaçlıyor.

ANLAŞMANIN TEMELİNDE 2025'TEKİ PAKT VAR

Yeni üçlü anlaşmanın arka planında Suudi Arabistan ile Pakistan'ın 2025 yılında imzaladığı Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması bulunuyor.

Riyad ile İslamabad arasında imzalanan bu anlaşmada da taraflardan birine yönelik saldırının diğerine yapılmış sayılması prensibi benimsenmişti. Pakistan tarafı, söz konusu düzenlemeyi NATO benzeri kolektif güvenlik yaklaşımıyla ve geniş kapsamlı savunma işbirliğiyle tanımlamıştı.

TÜRKİYE'NİN KATILIMI İÇİN GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK BİR YIL SÜRDÜ

Türkiye'nin de dahil olduğu üçlü savunma mekanizmasının hazırlıkları ise anlaşmanın imzalanmasından aylar önce başlamıştı.

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Raza Hayat Harraj, ocak ayında Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yaklaşık bir yıldır yürüttükleri görüşmeler sonucunda üçlü savunma anlaşmasının taslağını hazırladığını açıklamıştı. Harraj, anlaşmanın tamamlanabilmesi için üç ülkenin de nihai mutabakatının gerektiğini belirtmişti.

Bu süreç, üç ülkenin savunma ilişkilerinin yeni bir anlaşmayla resmileştirilmesine yönelik çalışmaların 2025'ten itibaren sürdüğünü ortaya koydu.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ TÜM ALANLARDA GELİŞTİRİLECEK

Mekke'de imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanan çerçevesinde belirli bir ülke tehdit olarak tanımlanmadı. Bunun yerine üç devletin ortak güvenliğinin güçlendirilmesi, saldırılara karşı kolektif caydırıcılığın artırılması ve savunma işbirliğinin bütün boyutlarıyla geliştirilmesi hedefi ortaya konuldu. Üç ülke, anlaşmayı uzun yıllara dayanan tarihi ilişkiler, ortak stratejik çıkarlar ve mevcut savunma işbirliğinin üzerine inşa edilen yeni bir güvenlik mekanizması olarak tanımladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÜÇLÜ ANLAŞMAYA IŞIKLI KUTLAMA

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'daki simge yapıların Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatılması da üçlü işbirliğinin sembolik görüntülerinden biri oldu.

Suudi Arabistan makamları, ışıklandırmanın üç ülke arasındaki tarihi bağları, güçlü ilişkileri, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini yansıttığını belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDavut :

Hayırlı olsun. Devlet iyisini bilir ama şimdi İran Suudi topraklarındaki amerikan birliklerine saldırırsa Türkiye ye düşman mı sayılacak. Türkiye zaten Nato da hatrı sayılır yer ve güvenliğe sahp. Bu durumun Natoya etkisi? Birlik olacaksa Azerbaycan da dahil olsa daha iyi

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