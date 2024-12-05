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Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

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Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan silahlı gruplar, kritik konumdaki Hama'nın 20 köyünde kontrolü ele geçirdi ve kent merkezine ulaştı. Bir yandan çatışmalar sürerken, rejim güçleri Humus'a çekiliyor.

Suriye'de rejim güçleri, başkent Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kale olarak görülen Hama'da kontrolü tamamen kaybetmek üzere... Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar, kent merkezine girdi.

Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, HTŞ'nin başını çektiği rejim karşıtı gruplar ilerlemeye devam ediyor. Hama kent merkezinde rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.

CEPHANELİK VE ASKERİ ÜS ELE GEÇİRİLDİ

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarındaki Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor. Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

ESAD REJİMİ KOMUTANI VURULDU

Çok sayıda katliama karışmış Esad rejimi komutanlarından Suheyl Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı. Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

REJİM GÜÇLERİ, ELİ SİLAH TUTAN HERKESİ ALIKOYUYOR

Öte yandan; Esad rejimi, başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençler ise rejimden güçlerinden saklanmaya çalışıyor. Ayrıca, bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

şam i da ele geçirin . esad dan kurtulun

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

adamlar gümbür gümbür geliyor birileri bunlara türk toprağında türk suyu içirmiş belliki :D

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

YPG den kurtulun önce.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Her milleten asker var. Maaşlar iyi olmalı.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

Esat ne zaman masaya oturursa iş tamam...

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMurat Can:

Hama'dan gelen görüntülerde esad askerleri pikaplarla veya yaya olarak çarpışıyor, htş ise dron tank ağır makinalı silahlar kullanıyor ve esadın askerlerinin üzerinden canlı canlı geçiyorlar işler tersine döndü!

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