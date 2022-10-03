Sümeyye Erdoğan KADEM tarafından gerçekleştirilen "Gölge/Shade" video art projesinde konuştu: Kadına değen konuları destekliyoruz

KADEM tarafından gerçekleştirilen "Gölge/Shade" video art projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Cercle D'Orient'te sanatseverlerle buluştu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sümeyye Erdoğan, ''Biz KADEM olarak bir süredir kadına değen konularda kadın sanatçıları destekliyoruz. Bu kapsamda Beyoğlu Kültür Yolu'nda Hilal Büşra Cebeci'nin gölge adlı eseri ile yer aldık'' dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından gerçekleştirilen "Gölge/Shade" video art projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Cercle D'Orient'te sanatseverlerle buluştu. Burada Sümeyye Erdoğan'da bir konuşma gerçekleştirdi.

''KADEM OLARAK KADIN SANATÇILARI DESTEKLİYORUZ''

Sümeyye Erdoğan, ''Biz KADEM olarak bir süredir kadına değen konularda kadın sanatçıları destekliyoruz. Bu kapsamda Beyoğlu Kültür Yolu'nda Hilal Büşra Cebeci'nin gölge adlı eseri ile yer aldık. Bu bir kısa video/art projesi fakat arkasında çok büyük bir emek var. Çok incelikli hassasiyetli gayret var'' dedi.

''BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ''

Erdoğan, ''kadın ve erkek olarak aslında birbirimize ne kadar benzediğimizi ve farklılıklarımızla birbirimizi nasıl tamamladığımızı gösteriyor. Böyle bakınca toplumsal kodlar ve alışkanlıklardan ari bir şekilde baktığımızda tüm insanlığın gölgeliği olabileceğini işlemeye çalıştığımız bir eserdi'' ifadelerini kullandı.

CEBECİ'NİN ESERİ

Hilal Büşra Cebeci'nin çalışmasında, insan portreleri dijital ortama aktarılarak bölünüyor ve aynı yüzün tamamlayan yarısı olmadığı takdirde farklı bir yüz olarak algılanabileceği vurgulanıyor. Alın ve dudak hizalarından bölünen yüzlerin, beraberken bir bütünlük oluştururken, iki cepheye bölündüğünde farklı duygu ve duruşları yansıtmasına işaret ediliyor. Yarım yüzlerle izleyicinin bütünlük hissinin parçalanmasını hedefleyen fotoğraflar, klasik algısal sergilerin ötesinde zihinsel bir pratiğe dönüşüyor.

23 EKİM'E KADAR GÖRÜLECEK

İzleyicilere eşitlik ve aynılık gibi kavramları sorgularken farklı bir deneyim yaşatacak olan çalışma, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yarından itibaren 23 Ekim'e kadar Grand Pera Cercle D'Orient'te görülebilecek.