Nvidia CEO'sunun yasak aşk yaşadığı Çinli kadının fotoğrafları sızdı

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, özel hayatına ilişkin ortaya atılan yasak aşk iddialarıyla konuşuluyor. Çinli iş insanı Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürülen ünlü yöneticinin, Huang ile farklı ortamlarda birlikte görüntülendiği fotoğraflar ortaya çıktı. Tayvan basınında yer alan haberlerde, söz konusu görüntülerin Alice Huang'ın WeChat hesabındaki eski gönderilerden alındığı ileri sürüldü.

YASAK AŞK İDDİASINDA YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Tayvan merkezli Mirror Media'nın haberine göre, Jensen Huang ile Alice Huang'ın birlikte bulunduğu çeşitli buluşmalara ait olduğu belirtilen fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin yemeklerde ve farklı organizasyonlarda bir araya geldiği görülüyor. Ancak fotoğrafların tamamının ne zaman çekildiği ve hangi koşullarda elde edildiği bağımsız olarak doğrulanamadı.

FOTOĞRAFLARIN ARDINDAN HESABINI KISITLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Alice Huang'ın Çin'de yaygın olarak kullanılan WeChat uygulamasındaki hesabında dikkat çekici bir değişiklik yaptığı öne sürüldü. Çinli iş insanının eski gönderilerinin görünürlüğünü son üç günle sınırlandırdığı belirtildi. Söz konusu değişikliğin fotoğraflarla ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.

JENSEN HUANG EŞİNDEN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Yasak aşk iddialarının ardından Jensen Huang'ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ettiği bildirildi. Davranışlarının ailesine zarar verdiğini ifade eden Nvidia CEO'su, eşi ve çocuklarından özür diledi. Huang'ın açıklamasında ilişki yaşadığı kişinin kimliğini doğrudan belirtmemesi ise Alice Huang hakkındaki iddiaların henüz kesinlik kazanmadığını gösteriyor.

CASUSLUK İDDİALARI DA GÜNDEME GELDİ

Alice Huang'ın adı, yasak aşk haberlerinin yanı sıra Çin adına istihbarat topladığı yönündeki suçlamalarla da anılmaya başladı. Dış basında yer alan haberlerde, Çinli iş insanının Nvidia CEO'suna yakınlaşarak şirketle ilgili hassas bilgilere ulaşmaya çalışmış olabileceği ileri sürüldü.

Ancak bu suçlamaları doğrulayan kesin bir kanıt kamuoyuna sunulmadı. Nvidia yönetiminin konuyla ilgili bağımsız inceleme başlattığı bildirilirken şirket sırlarının ele geçirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmadığı belirtildi.