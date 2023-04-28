SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 101 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ -2

SUDAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 101 KİŞİ DAHA ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 kişi daha, İstanbul'a getirildi.

Tahliye uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağı, 18.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Terminale alınan yolcular pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yaptı. Çatışmaların ortasında kalan ve günlerdir korku dolu anlar yaşayan yolcular, tahliye sürecinin ardından ülkelerine geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"GIDA SIKINTISI VAR"

Başkent Hartum'a 70 kilometre mesafede bir elektrik santralinde çalışan Ayhan Çevik, Sudan'da çatışmaların başladığı sırada bulundukları bölgenin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu belirtti. Tahliye edilmesiyle ilgili yaşadığı süreci anlatan Ayhan Çevik, "Yaklaşık 11 gün şantiyenin içinde kaldık. Tahliyemizi Büyükelçilik organize etti. Ancak Türkiye'deki gibi yolları orada beklemek zor. Zorlu bir süreçti. Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. 1 gün de Port Sudan'da kaldık. Haberlerde duyduk. Hartum'a 100 kilometre uzaklıktaki havaalanına inen üç uçağımızdan bir tanesi hafif silahla taranmış diye duyduk. Böyle bir tedirginliğimiz oldu. Ancak Port Sudan'da böyle bir şey yoktu. Orada aşırı derecede gıda sıkıntısı var. Şu an ülkemizde olduğumuz için mutluyum." dedi.

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Şimdiye kadar 1834 kişi tahliye edildi

Vatandaşların önce can güvenliğini temin etmek için oldukları yerde kalmalarını istediklerini, sonra da fırsat bulunca tahliyeleri başlattıklarını ve tahliyelerin hala devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"1834 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 249'u 19 farklı ülkenin vatandaşları. Onları da İstanbul'a geldikten sonra Türk Hava Yollarıyla farklı uçuşlarla ülkelerine gönderiyoruz. Etiyopya vatandaşı vardı, Afrika ülkeleri vatandaşları vardı, Cibuti dahil. Onları da kendi ülkelerine gönderdik. Cezayirli de vardı, onları da hava yoluyla gönderdik. Bunların 1457'sini Etiyopya üzerinden tahliye ettik. Uzun bir yolculuk, sınırda da yavaşlık vardı."

Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştüklerini ve Başbakan Abiy Ahmed'in talimatıyla vatandaşların hızlı bir şekilde sınırı geçmeye başladığına işaret eden Çavuşoğlu, Mısır üzerinden 48 mühendis ve teknisyenin, Suudi Arabistan üzerinden ise 59 vatandaşın Port Sudan'dan Cidde'ye geçtiğini ve oradan da Türkiye'ye getirildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "(Sudan'da) Yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımız var. Bize 'Dönmek istiyorum.' diyen her bir vatandaşımızın rakamlarını topluyoruz. Nyala'daki hastanede doktor, hemşire ve sağlık çalışanları çatışmalara uzak olsalar da panikledi. Sağlık Bakanlığı ile onlar için bir nöbet değişimi yapılmasına yönelik görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.