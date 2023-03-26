Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemek

KOLOMBO, 26 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor.

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

KOLOMBO, 26 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor. Yunusları izlemek ise ülkenin en popüler turistik etkinliklerinden biri.

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları görüntüleyen bir turist, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)