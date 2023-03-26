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Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemek

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Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemek

KOLOMBO, 26 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor.

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

KOLOMBO, 26 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor. Yunusları izlemek ise ülkenin en popüler turistik etkinliklerinden biri.

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları görüntüleyen bir turist, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'da Turistlerin Yeni Gözde Aktivitesi: Yunusları İzlemekSri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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