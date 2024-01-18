Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılması için geri sayım başladı. SpaceX'ten yapılan açıklamada Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğu bildirildi.

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu duyurdu.

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

"HAVANIN UYGUNLUĞU YÜZDE 80"

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16: 49 (TSİ 00: 49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00: 49'de fırlatılması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VERDİĞİ TÜRK BAYRAĞINI YANINDA GÖTÜRECEK

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağını yanında götürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı

ALPER GEZERAVCI UZAYDA HANGİ GÖREVLERİ İCRA EDECEK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Spacex Uzay Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Antalya adayı kim oldu? Ağrı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? AK Parti Ağrı adayı kim oldu? Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi!
1000

Yorumlar (6)

Orcun Yazicioglu:

elin zimbawelisi gibi gider uzaya musk sayesinde. :D

28
6
yanıtYanıtla
Gokhan selçuk:

Arkadaşlar bu Türkiye'nin ilk astronotu olması için. Uzay aracının ve uzay istasyonunun Türkiye'nin olması lazım. Adam Elon mask ın firması olan space-x firmasından uzaya fırlatılan uzay aracının içinde bulunan bir astronot yani Elon un çalışanı....

26
4
yanıtYanıtla
Afacan Kafalar:

Parayla tatile çıkmak tır bu bişeyin keşfi değil yani ama millete fatklı lanse ediliyor. 56 milyon doları olan herkes gidebilir:)))

yanıt18
yanıt5
DİLAVER Kalyon:

Bu Uzay tatilinin parasını kim ödemiş. 55 Milyon Dolar

14
4
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Hersey iyi hoşta,bu adamda astronot tipi yok be aga,bi forma insana bu kadar mj yakismaz

0
1
yanıtYanıtla
haylaz_7367:

herkesin amacı farklı farklı, kimisi koloni kurmak için, kimisi uzayda ki madenler için, kimi de biraz bakıp gideceğim demek için

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title