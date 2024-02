ABD basını, Gazze'deki soykırıma kör! Kendi askerlerinin eylemini bile görmezden geldiler

ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in, Filistin'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendisini ateşe vermesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Buna rağmen özellikle ABD basını, öldüğü açıklanan Bushnell'in eyleminin gerekçesini başlıklarına taşımamayı tercih etti.

NEFESİ KESİLENE KADAR "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDI

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar " Filistin'e özgürlük!" diye bağırdı.

"BU FOTOĞRAFIN DÜNYADAKİ TÜM GAZETELERİN İLK SAYFASINDA YER ALMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini yakan ve daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanan Bushnell'in görüntüleri, sosyal medyada yayılırken çeşitli platformlarda birçok kişi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşu Vatansever Vizyon (PVA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Temsilcisi Mohamed Safa, Bushnell'in alevler içerisindeki ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu fotoğrafın dünyadaki tüm gazetelerin ilk sayfasında yer alması gerekiyor" yorumunu yaptı.

HABERLERİN MANŞETLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Ulusal İran-Amerikan Konseyinin Kıdemli Araştırma Üyesi Assal Rad, New York Times, Reuters, CNN ve Washington Post'un Bushnell'in kendisini ateşe vermesine dair yayımladıkları haberlerin manşetlerine dikkati çekti. Yazar Rad, bu yayın kuruluşlarının manşetlerinde askerin kendisini yakma sebebine değinilmediğine işaret etti.

Al Jazeera muhabiri Rami Ayari, "Fotoğrafına baktığımda, Filistin'deki soykırıma karşı durmak için yaşadığı acıyı düşünürken ağlıyorum" ifadelerinin ardından, Bushnell'in "fedakarlığının boşa gitmemesi ve tüm dünyada duyulması" için çağrı yaptı. İngiliz müzisyen Lowkey de "Muhtemelen The Wall Street ya da New York Times, çok yakında Bushnell'i karalayan makale yazması için İsrailli eski bir istihbarat ajanını tutacak" iddiasında bulundu.

ABD BASINI, ASKERİN GAZZE MESAJINI BAŞLIKLARINDA GÖRMEDİ

ABD askerinin eylemi ve kendisini ateşe verdiği görüntüler, sosyal medyada "Gazze için protesto" başlığıyla yayılmasına rağmen önde gelen ABD'li medya kuruluşları, olayı yansıtırken başlıklarında Bushnell'in Gazze, Filistin ve soykırımla ilgili mesajlarını kullanmaktan kaçındı. New York Times, Washington Post, CNN, Fox, Forbes, Associated Press ve Huffington Post, Bushnell'in soykırım ifadesini ve Filistin'e özgürlük çağrısını başlıklarına taşımadı.

İngiliz Reuters haber ajansı, The Mirror, Telegraph, The Guardian ve BBC de Bushnell'in eylemini, "ABD'li havacı kendisini İsrail Büyükelçiliği önünde ateşe verdi" ifadeleriyle başlığa taşımakla yetindi. Bir diğer İngiliz yayın kuruluşu The Independent ise eylemin "soykırım protestosu" olarak yapıldığını okuyucularıyla başlıktan paylaştı.

Fransız basınının önde gelen medya kuruluşlarından Le Figaro, France 24, Le Parisien, FranceTvInfo, Bushnell'in eylemini "İsrail-Hamas/Gazze savaşı" başlığı altında yayımladı. Bushnell'in Filistin'e özgürlük ve soykırım ifadeleri ise haberlerin içinde yer aldı. Avustralya'da yayın yapan 9news haber sitesi de başlıklarında seçici davranarak askerin "soykırım"a ilişkin ifadelerini kullanmadı.

ASYA BASINI OLAYI BÖYLE DUYURDU

Hindistan merkezli Times of India ve Hindustan Times sitelerinin kendisini ateşe veren ABD askerine ilişkin haberlerinde "Özgür Filistin" ifadesi başlığa taşındı. Haberlerde askerin kimliğine ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşılırken yetkililerden gelen açıklamalara da yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı da Bushnell'in eylemini okuyucularıyla "ABD'li havacı soykırımı protesto için kendisini İsrail Büyükelçiliği önünde ateşe verdi" başlığıyla paylaştı. Pakistan'da yayın yapan The News International sitesi, Bushnell'in kendisini "Filistin'de soykırımı protesto" etmek için ateşe verdiği ifadelerini başlığa taşıdı.

Çin merkezli South China Morning Post (SCMP), konuyu haberleştirirken "soykırım" ve "Filistin'e özgürlük" ifadelerini başlığa taşımasa da ara başlıkta Bushnell'in "soykırıma ortak olmayacağına" ilişkin sözlerine yer verdi.