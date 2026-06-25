Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yerel seçimlerin ardından siyaset arenasında zaman zaman gündeme gelen parti değişimlerine bir yenisinin daha eklenebileceği öne sürüldü. Ankara kulislerine düşen son iddia, gazeteci İsmail Saymaz tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İddiaya göre, Ak Parti'ye geçecek sıradaki isim Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın olabilir.

İSMAİL SAYMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN KULİS BİLGİSİ

Siyaset dünyasındaki son gelişmeleri değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlanan bir "transfer" duyumunu paylaştı. Saymaz, mevcut Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın AK Parti saflarına katılmaya hazırlandığına dair siyasi kulislerde söylentiler olduğunu ifade etti.

SELİMİYE CAMİİ ÇIKIŞINDA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

İddianın merkezinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne ziyareti sırasındaki bir karşılaşma yer alıyor. Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Camii'ne yaptığı ziyaretin ardından cami çıkışında hazır bulunanlar arasında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da yer alıyordu.

ERDOĞAN'DAN "DAHA GEÇMEDİN Mİ?" ÇIKIŞI

Kulis bilgilerine göre olay, cami çıkışındaki bu kısa süreli karşılaşma esnasında yaşanan sürpriz bir diyalogla boyut değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayaküstü gerçekleşen karşılaşma sırasında Filiz Gencan Akın'a parti değişikliği konusunu ima ederek, "Sen hala ne duruyorsun, daha geçmedin mi?" şeklinde bir soru yönelttiği iddia edildi.

GEÇEN AY İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları geçen mayıs ayında kesin bir dille yalanlamıştı. Gencan, "Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım. Ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023’te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz…Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek” dedi.