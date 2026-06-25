Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

Güney Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Depremlerin ardından özellikle La Guaira sahilinde büyük yıkım meydana gelirken, çöken binalardan yükselen devasa toz bulutları denizde bulunan balıkçılar tarafından görüntülendi.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Görüntülerde, kıyıdan yükselen yoğun toz bulutunu fark eden balıkçıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Depremin etkisiyle oluşan manzara karşısında endişeye kapılan balıkçıların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Büyük yıkımın yaşandığı depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı kapatıldı ve okullar tatil edildi.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Rodriguez, depremlerde en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını açıkladı. La Guaira'da çok sayıda binanın çöktüğünü belirten Rodriguez, yaşananları "gerçek bir trajedi" olarak nitelendirdi.

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